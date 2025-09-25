В Минске отопление включат у потребителей первой очереди

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/123b31bc-b26d-4d7e-a023-fcb42f02c956/conversions/6231e57f-4c62-48fe-8756-1a430df0f354-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/123b31bc-b26d-4d7e-a023-fcb42f02c956/conversions/6231e57f-4c62-48fe-8756-1a430df0f354-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/123b31bc-b26d-4d7e-a023-fcb42f02c956/conversions/6231e57f-4c62-48fe-8756-1a430df0f354-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/123b31bc-b26d-4d7e-a023-fcb42f02c956/conversions/6231e57f-4c62-48fe-8756-1a430df0f354-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

В Минске начинают включать отопление. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.

В Мингорисполкоме принято решение о включении отопления у потребителей первой очереди.