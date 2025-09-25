3.64 BYN
В Минске отопление включат у потребителей первой очереди
Автор:Редакция news.by
В Минске начинают включать отопление. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.
В Мингорисполкоме принято решение о включении отопления у потребителей первой очереди.
С сегодняшнего дня отопление включают в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, специализированных учебно-спортивных учреждениях, музеях, государственных архивах, библиотеках и гостиницах.