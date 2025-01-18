В Минске подвели итоги благотворительных марафонов "Наши дети" и "От всей души"

Более 600 тысяч пожилых белорусов охватила акция «От всей души». В период новогодних праздников местные органы власти, общественные объединения и молодежь посещали пансионаты и центры соцобслуживания, также помогали на дому. Особое внимание - ветеранам войны и долгожителям. В Беларуси около 40 тысяч человек старше 90 лет.

Екатерина Коледа, начальник главного управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси: "Материальную помощь в виде денежных средств по итогам акции получили различные учреждения социальной направленности: социальные пансионаты, больницы сестринского ухода, хосписы, отделения круглосуточного пребывания, территориальных центров и, конечно же, наши пожилые граждане в домашних условиях. Сумма средств, которая на эти цели была направлена, будет уточнена, более 2 млн рублей по итогам акций".

Более миллиона юных белорусов охватила акция "Наши дети"

В праздничные дни также более миллиона юных белорусов получили внимание и подарки. Детские дома, центры реабилитации, больницы, многодетные семьи – свыше 130 учреждений охватила акция "Наши дети". Марафон добра с каждым годом расширяет свои границы.

Елена Войтехович, главный специалист управления Министерства образования Беларуси: "Новизну в акцию приносят инициативы с мест, от граждан, от общественных объединений, инициатив регионов. У акции такой широкий масштаб, что какие-то инициативы мы просто не можем посчитать. Также в ходе акции оказана помощь на сумму более 8 млн рублей. Для сравнения, несколько лет назад это было более 3 млн".