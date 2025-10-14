3.69 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
В Минске проходит осенний призыв в пограничные войска
Как проходит осенний призыв в Минске, рассказали в Госпогранкомитете. И уже свыше тысячи новобранцев скоро пополнят ряды пограничных войск. В Минске продолжается отбор призывников в интересах органов погранслужбы. Юноши должны не только подать документы, но и пройти тщательный медицинский осмотр, собеседование и психологическое тестирование.
Валентин Плащинский, старший группы профотбора по г. Минску:
"Призывники, которых мы отбираем для службы на границе, должны соответствовать определенным критериям. Они должны обладать высоким уровнем здоровья, быть морально устойчивыми и физически подготовленными. Отмечаем, что в 2025 году все ребята идут служить с желанием и осознают, что они будут охранять первые метры нашей Родины".
Алексей Разуваев, призывник из Минска:
"Никакого волнения перед отправкой в армию я не испытываю. Больше всего хотелось бы служить на пограничной заставе".
Вскоре молодые люди пройдут курс начальной военной подготовки, примут военную присягу, определятся со специализацией, и для многих мечты служить на заставе станут реальностью.