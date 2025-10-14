В Минске проходит осенний призыв в пограничные войска

Как проходит осенний призыв в Минске, рассказали в Госпогранкомитете. И уже свыше тысячи новобранцев скоро пополнят ряды пограничных войск. В Минске продолжается отбор призывников в интересах органов погранслужбы. Юноши должны не только подать документы, но и пройти тщательный медицинский осмотр, собеседование и психологическое тестирование.

Валентин Плащинский, старший группы профотбора по г. Минску:

"Призывники, которых мы отбираем для службы на границе, должны соответствовать определенным критериям. Они должны обладать высоким уровнем здоровья, быть морально устойчивыми и физически подготовленными. Отмечаем, что в 2025 году все ребята идут служить с желанием и осознают, что они будут охранять первые метры нашей Родины".

Алексей Разуваев, призывник из Минска:

"Никакого волнения перед отправкой в армию я не испытываю. Больше всего хотелось бы служить на пограничной заставе".