В Минске прошел митинг-реквием - участники отдали дань памяти жертвам ВОВ

Митинг-реквием в преддверии Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа прошел 20 июня в Минске.

Отдать дань памяти тем, кто приближал Великую Победу. Именно с этой важной миссией представители Коммунистической партии Беларуси собрались у памятника-мемориала "Беларусь партизанская".

В преддверии Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа коммунисты возложили цветы и венки к монументу, а также почтили павших минутой молчания. Знаковым моментом стал запуск в небо белых голубей - символов мира - и развертывание всеми участниками митинга Знамени Победы.