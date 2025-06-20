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В Минске прошел митинг-реквием - участники отдали дань памяти жертвам ВОВ
Митинг-реквием в преддверии Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа прошел 20 июня в Минске.
Отдать дань памяти тем, кто приближал Великую Победу. Именно с этой важной миссией представители Коммунистической партии Беларуси собрались у памятника-мемориала "Беларусь партизанская".
В преддверии Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа коммунисты возложили цветы и венки к монументу, а также почтили павших минутой молчания. Знаковым моментом стал запуск в небо белых голубей - символов мира - и развертывание всеми участниками митинга Знамени Победы.
Без сомнения, пока жива память, в сердцах живут герои Великой Отечественной войны. Белорусы помнили, помнят и будут помнить каждого, кто пал в боях за наше сегодняшнее мирное небо над головой.