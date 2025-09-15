В Минске состоялась презентация книги о Великой Победе

В преддверии Дня народного единства состоялась презентация книги-альбома "Беларусь единая и непобедимая. Минск" известного писателя, историка и коллекционера Владимира Лиходедова. Издание вышло на 4 языках, в том числе на китайском - и это яркое свидетельство взаимного интереса к нашим культурам и общей исторической памяти.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Действительно, это экземпляр, который символизирует дружбу между Беларусью и Китаем и в целом отвечает нашим стратегическим направлениям сотрудничества с Поднебесной и ориентирам, которые у нас имеются в стране".

Уникальная книга подготовлена в рамках проекта "Бацькаўшчына" и посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главная особенность - взгляд на испытания и подвиги через призму архитектуры.

Владимир Лиходедов, автор издания "Беларусь единая и непобедимая. Минск":

"Здесь представлены уникальные фотографии из моей коллекции, где одно и то же место показано до войны, оно уже разрушено во время войны и послевоенное восстановление того же места. Показали историю войны через памятники архитектуры. И здесь хотелось бы показать, какую заботу к исторической памяти, восстановлению памятников архитектуры, украшению не только города Минска, но и вообще всей страны проявляет наше государство".