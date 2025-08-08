В Минске стартовали съемки фильма "Близнецы Освенцима". В чем особенность проекта

Новая кинолента белорусских авторов о судьбах свидетелей Великой Отечественной войны. В Минске стартовали съемки документально-художественного короткометражного фильма «Близнецы Освенцима».

В основе сюжета - судьба близнецов, переживших ужасы концлагеря Освенцим и сохранивших веру в жизнь. Особенность проекта - участие волонтеров разных возрастов наряду с профессиональными актерами. Это усиливает эмоциональную силу фильма и делает его ближе к зрителю.

В съемках задействованы только белорусские специалисты - многие из них являются членами Белорусского союза кинематографистов. Такой состав гарантирует культурную точность и высокий художественный уровень.

"Важно не только отмечать праздники, когда эта тема становится популярной и мы приглашаем людей, но и осознавать ее значение в семье, внутри себя. Такие проекты, небольшие короткие сюжеты могут использоваться и дальше, в том числе в образовательном процессе", - рассказала режиссер-постановщик проекта Ольга Борискевич.

"На мой взгляд, очень важный фильм. Людям нельзя забывать о войне, обо всех бедах, которые она принесла, о гибели взрослых и детей. Такие фильмы помогают нам больше ценить и беречь мир", - уверена исполнительница главной роли Устинья Гайдукевич.