3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
В Минске стартовали съемки фильма "Близнецы Освенцима". В чем особенность проекта
Новая кинолента белорусских авторов о судьбах свидетелей Великой Отечественной войны. В Минске стартовали съемки документально-художественного короткометражного фильма «Близнецы Освенцима».
В основе сюжета - судьба близнецов, переживших ужасы концлагеря Освенцим и сохранивших веру в жизнь. Особенность проекта - участие волонтеров разных возрастов наряду с профессиональными актерами. Это усиливает эмоциональную силу фильма и делает его ближе к зрителю.
В съемках задействованы только белорусские специалисты - многие из них являются членами Белорусского союза кинематографистов. Такой состав гарантирует культурную точность и высокий художественный уровень.
"Важно не только отмечать праздники, когда эта тема становится популярной и мы приглашаем людей, но и осознавать ее значение в семье, внутри себя. Такие проекты, небольшие короткие сюжеты могут использоваться и дальше, в том числе в образовательном процессе", - рассказала режиссер-постановщик проекта Ольга Борискевич.
"На мой взгляд, очень важный фильм. Людям нельзя забывать о войне, обо всех бедах, которые она принесла, о гибели взрослых и детей. Такие фильмы помогают нам больше ценить и беречь мир", - уверена исполнительница главной роли Устинья Гайдукевич.
Картина базируется на реальных фактах, которые покажут через художественные сцены, раскрывая бесчеловечную суть нацизма. Чтобы донести важные ценности - сострадание, ответственность и этическое понимание истории - для подрастающего поколения. Проект реализуется при поддержке Белорусского союза кинематографистов, российской творческой группы и Межнационального делового собрания.