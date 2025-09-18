В Минске торжественно открыли Почетную Вахту Памяти на Посту номер один

В новом учебном году в Минске открылась Почетная Вахта Памяти на Посту номер один. Эту традицию в Беларуси сохраняют с 3 июля 1984 года. День Независимости, День Победы и, конечно, День народного единства - школьники принимают участие в праздновании самых знаковых дат в стране.

Елена Сташкевич, учащаяся СШ № 42 г. Минска:

"Для меня большая гордость участвовать в таких событиях. Нашу школу приглашают, чтобы мы заступили на Пост номер один. Я участвую уже в третий раз, всегда соглашаюсь, потому что это большая честь для меня".

Андрей Стовба, замначальника штаба Поста номер один города-героя Минска:

"Ребятам здесь очень нравится, они становятся здесь взрослее. Они понимают, что такое патриотизм, для чего они учатся в школе, а также находят друзей. В этом году мы посетили прекрасный мемориальный комплекс "Прорыв" в Ушачах, мы были в восторге от музея и экскурсии".

Людмила Ляхнович, первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома:

"Это центр гражданско-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения. 80 лет прошло с дня Великой Победы, ребята не знают ужасов войны. Пост номер один позволяет им прочувствовать ответственность, историческую память и важность Великой Отечественной войны".

