В Минске торжественно открыли Почетную Вахту Памяти на Посту номер один
В новом учебном году в Минске открылась Почетная Вахта Памяти на Посту номер один. Эту традицию в Беларуси сохраняют с 3 июля 1984 года. День Независимости, День Победы и, конечно, День народного единства - школьники принимают участие в праздновании самых знаковых дат в стране.
Елена Сташкевич, учащаяся СШ № 42 г. Минска:
"Для меня большая гордость участвовать в таких событиях. Нашу школу приглашают, чтобы мы заступили на Пост номер один. Я участвую уже в третий раз, всегда соглашаюсь, потому что это большая честь для меня".
Андрей Стовба, замначальника штаба Поста номер один города-героя Минска:
"Ребятам здесь очень нравится, они становятся здесь взрослее. Они понимают, что такое патриотизм, для чего они учатся в школе, а также находят друзей. В этом году мы посетили прекрасный мемориальный комплекс "Прорыв" в Ушачах, мы были в восторге от музея и экскурсии".
Людмила Ляхнович, первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома:
"Это центр гражданско-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения. 80 лет прошло с дня Великой Победы, ребята не знают ужасов войны. Пост номер один позволяет им прочувствовать ответственность, историческую память и важность Великой Отечественной войны".
В этом году Почетную Вахту Памяти на Посту номер один города-героя Минска будут нести около тысячи учащихся из каждой школы и гимназии столицы. Все они прошли двухмесячную строевую и физическую подготовку, а также изучили историю нашей страны.