В Могилеве из продажи изъяли опасную компьютерную технику
В Могилеве из продажи изъяли некачественную компьютерную технику, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевскую областную инспекцию Госстандарта.
Во время проверки торговой точки одного из индивидуальных предпринимателей в продаже обнаружили проводную клавиатуру для компьютера торговой марки Smartbuy китайского производства.
Было установлено, что эта продукция не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ" в изделиях электротехники и радиоэлектроники по превышению допустимой концентрации свинца в однородных материалах. При норме не более 0,1 % концентрация опасного вещества составила почти 32 %.
Как отметили специалисты, свинец является тяжелым металлом и может оказывать неблагоприятное влияние на здоровье как взрослых, так и детей.
Госстандарт запретил ввоз и реализацию этого технического устройства на территории Беларуси.