В Могилеве из продажи изъяли опасную компьютерную технику

В Могилеве из продажи изъяли некачественную компьютерную технику, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевскую областную инспекцию Госстандарта.

Во время проверки торговой точки одного из индивидуальных предпринимателей в продаже обнаружили проводную клавиатуру для компьютера торговой марки Smartbuy китайского производства.

Было установлено, что эта продукция не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ" в изделиях электротехники и радиоэлектроники по превышению допустимой концентрации свинца в однородных материалах. При норме не более 0,1 % концентрация опасного вещества составила почти 32 %.

Как отметили специалисты, свинец является тяжелым металлом и может оказывать неблагоприятное влияние на здоровье как взрослых, так и детей.