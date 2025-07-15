В Могилеве продолжается ликвидация последствий стихии

Могилев восстанавливается после стихии. Напомним, в ночь на 10 июля город принял грозовой удар со шквалистым ветром.

Ураган ломал деревья, повредил много крыш. Бригады энергетиков, лесхозов из других регионов пришли на помощь. В том числе военные. Более 80 офицеров и курсантов Университета гражданской защиты МЧС и работники Минского городского управления МЧС помогают в ликвидации последствий.