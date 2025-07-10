3.76 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
В Могилеве работает горячая линия по вопросам причиненного стихией ущерба
В Могилевской области работники МЧС переведены на усиленный вариант несения службы.
Работает горячая линия по вопросам причиненного стихией ущерба. Жители Могилева могут обратиться по телефону 8 (0222) 60-04-82.
Шквалистый ветер, грозы и град вызвали массовые повреждения в энергосистеме некоторых белорусских регионов. А еще оставили после себя поврежденные кровли домов и административных зданий.
К сожалению, не обошлось без жертв. Дерево насмерть придавило могилевчанку 1992 года рождения. Пострадали четыре человека, из них один ребенок 2010 года рождения. Он был госпитализирован. В реанимации находится один из пострадавших.
Игорь Бушлеков, первый зампредседателя Могилевского горисполкома:
"Создан штаб по ликвидации последствий, и сейчас всеми службами принимаются меры по ликвидации грозовых последствий. В ближайшее время мы рассчитываем устранить основные последствия, т. е. обеспечить сообщение и энергоснабжение".
Над устранением проблем в энергетической системе Могилева работают около 70 бригад, в том числе из других регионов.