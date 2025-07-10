В Могилеве работает горячая линия по вопросам причиненного стихией ущерба

В Могилевской области работники МЧС переведены на усиленный вариант несения службы.

Работает горячая линия по вопросам причиненного стихией ущерба. Жители Могилева могут обратиться по телефону 8 (0222) 60-04-82.

Шквалистый ветер, грозы и град вызвали массовые повреждения в энергосистеме некоторых белорусских регионов. А еще оставили после себя поврежденные кровли домов и административных зданий.

К сожалению, не обошлось без жертв. Дерево насмерть придавило могилевчанку 1992 года рождения. Пострадали четыре человека, из них один ребенок 2010 года рождения. Он был госпитализирован. В реанимации находится один из пострадавших.

Игорь Бушлеков, первый зампредседателя Могилевского горисполкома:

"Создан штаб по ликвидации последствий, и сейчас всеми службами принимаются меры по ликвидации грозовых последствий. В ближайшее время мы рассчитываем устранить основные последствия, т. е. обеспечить сообщение и энергоснабжение".