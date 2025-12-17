В новой пятилетке внимание уделят обеспечению благосостояния граждан и стабильности общества

Любой программный документ должен учитывать основные пожелания граждан страны, потому что, прежде всего, этот документ направлен на обеспечение социально-экономического развития нашего общества и государства. Таким мнением поделился заместитель директора по научной работе ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" Александр Посталовский.

"Человек - это главный объект воздействия именно направленности тех программных фундаментальных государственных документов, которые принимаются на таком уровне, в частности на Всебелорусском народном собрании. Поэтому обеспечение благосостояния наших граждан, обеспечение стабильности нашего общества - это те направления, которые мы будем развивать", - заявил эксперт.

Новая пятилетка станет логичным продолжением предыдущих достижений, без резких изменений. "Мы не делаем каких-то резких движений или каких-то радикальных трансформаций в экономике, в обществе, мы непосредственно берем все то, что мы достигли, те положительные, позитивные результаты, и, соответственно, переносим это уже в пятилетку уже следующую", - пояснил аналитик.

Эксперт выделил ключевые направления программы: "Наукоемкие технологии и технологичность производства, внедрение искусственного интеллекта, все эти аспекты также находят непосредственно отражение и уже в программе на 2026-2030 годы. Наша медицина показала свою практикоориентированность. Более 70 % населения удовлетворено оказываемыми услугами". В программу заложено развитие отечественной атомной энергетики, сформировавшей основу энергобезопасности.