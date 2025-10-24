В Пинске и Бресте пройдут торжества в честь 100-летия Пинской епархии

Главные торжества в честь 100-летия Пинской епархии пройдут по 26 октября news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5d97a9c-30f2-4d46-8ad3-2bae08755575/conversions/25fa48cd-84bb-41fe-a03d-2f69fe974b98-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5d97a9c-30f2-4d46-8ad3-2bae08755575/conversions/25fa48cd-84bb-41fe-a03d-2f69fe974b98-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5d97a9c-30f2-4d46-8ad3-2bae08755575/conversions/25fa48cd-84bb-41fe-a03d-2f69fe974b98-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5d97a9c-30f2-4d46-8ad3-2bae08755575/conversions/25fa48cd-84bb-41fe-a03d-2f69fe974b98-xl-___webp_1920.webp 1920w Главные торжества в честь 100-летия Пинской епархии пройдут по 26 октября

В Пинске 25 октября пройдут торжества в честь 100-летия Пинской епархии. В праздновании юбилея ожидается участие специального посланника Папы Римского префекта Дикастерии по делам Восточных церквей кардинала Клаудио Гуджеротти, рассказал канцлер Пинской епархии ксендз Андрей Рылко. Об этом сообщает БЕЛТА.

Главные торжества в честь 100-летия Пинской епархии пройдут по 26 октября. Их центрами стали два города. Первым юбилейные мероприятия принимает Пинск. В Пинском кафедральном костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии сегодня состоится святая месса. Ожидается, что к верующим с приветственным словом обратится Клаудио Гуджеротти. Папа Римский Лев XIV назначил кардинала своим специальным посланником на праздновании 100-летия Пинской епархии.

На следующий день торжества продлятся в Бресте в костеле Воздвижения Святого Креста. Там состоится встреча молодежи со специальным посланником Папы, он также возглавит святую мессу.

"Такие события - очень хорошие, знаковые моменты для того, чтобы подчеркнуть большую роль, которую играют церковь и духовная жизнь в нашем обществе, насколько для людей это ценно и важно", - подчеркнул Андрей Рылко. Столетие католической епархии он сравнил с юбилеем в жизни человека. Это также возможность поблагодарить Бога и людей, проанализировать, открыть новые ценности церкви, обратиться к будущему.

Пинская епархия была основана 25 октября 1925 года Папой Пием XI. Сейчас она является одной из четырех католических епархий в Беларуси и охватывает территорию Брестской и Гомельской областей.

Подготовка к столетию епархии продолжалась на протяжении трех лет. "Есть три основных христианских добродетели - вера, надежда и любовь. Каждый из трех лет был посвящен одной из них. Что такое вера, какую роль она играет в жизни? То же самое о надежде, любви. Было три года интенсивной духовной подготовки. Этому были посвящены проповеди, встречи, конференции, молитвы, чтобы люди для себя наново открыли значение этих трех добродетелей. Кроме того, шла подготовка в плане обновления наших храмов", - рассказал канцлер Пинской епархии.

Более 1 тыс. верующих-пилигримов ожидают на торжествах в честь столетия епархии в Пинске. Около 1,5 тыс. паломников может собраться в Бресте, чтобы разделить радость юбилея.

"Особенно нам приятно, что об этом юбилее помнит Его Святейшество Папа Лев XIV, который на наши торжества присылает специального посланника, которого хорошо знают католики Беларуси. Кардинал Клаудио Гуджеротти служил в нашей стране, был послом Ватикана. Его уже тогда полюбили наши верующие за открытое сердце, за то, что он очень близок по ментальности нашим людям", - отметил ксендз Андрей Рылко.