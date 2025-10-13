3.69 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
В поддержку семейных ценностей: в Минске наградили победителей конкурса "Святость рождения"
Семья - самое ценное в жизни человека. Этой теме 13 октября была посвящена встреча, которая состоялась на площадке медуниверситета в Минске.
Демографическая ситуация в стране, поиск путей укрепления института семьи, профилактическая работа с молодежью - те ключевые вопросы, которые объединили участников круглого стола. Встреча состоялась под девизом "Здоровая семья - сильное государство".
В рамках круглого стола также состоялось награждение победителей III Республиканского конкурса "Святость рождения". Проект направлен на повышение рождаемости, снижение числа абортов и совершенствование медико-социальной помощи беременным, в том числе повышение эффективности предабортного психологического консультирования.
Организаторами выступают Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская Православная Церковь, Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства "Покров".
Екатерина Бойша, врач - акушер-гинеколог Гродненской центральной городской поликлиники: "На приеме мы ежедневно оказываем поддержку всем женщинам, которые стоят перед выбором: сохранить беременность или все-таки прервать. И, конечно, когда они потом становятся к нам на учет и рожают здоровых деток, нам очень приятно наблюдать за этим. Поэтому я решила поучаствовать в этом конкурсе. И это оказался прекрасный опыт. Мне очень понравилось".
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси: "Награждаем тех людей, кто способствует тому, чтобы сохраняли беременность и сообща преодолевали те трудности, которые на этом пути могут возникнуть. И думается, что этот проект позволит выявить лучший опыт, как можно помочь в таких обстоятельствах и чтобы был результат".
Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси: "Только за первое полугодие этого года было предотвращено более 2 тыс. абортов, а это более 2 тыс. рожденных детей. Семья счастливая, когда в ней рождаются дети. И сегодня многие усилия направлены на то, чтобы семьи были больше, чтобы количество детей увеличивалось".
В рамках Недели родительской любви во всех регионах страны запланированы праздничные мероприятия и акции. 14 октября в Беларуси отмечается День матери, а 21 октября - День отца.