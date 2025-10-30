Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Полоцке появилась визуальная схема проезда общественного транспорта

Полоцк стал вторым городом после Минска и первым в Витебской области, получившим навигацию для общественного транспорта.

В Год благоустройства гражданскую инициативу поддержали местные власти, схема была размещена на главных остановках города.

Основные преимущества нововведения - простота и целостность. На схеме изображен весь город и все виды транспорта: от автобусов до маршруток, а также главные туристические объекты.

