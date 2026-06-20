В посольстве Беларуси в Москве почтили память жертв Великой Отечественной войны

Не допустить повторения трагедии. В Москве в деловом и культурном центре посольства Беларуси прошло мероприятие, посвященное Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. За время немецкой оккупации в Беларуси было уничтожено более 3 млн мирных граждан и военнопленных. На территории нашей страны фашисты организовали 578 лагерей смерти. Почти 300 деревень разделили трагическую участь Хатыни (были полностью сожжены карателями вместе с жителями). Выставка "Баллада о несломленном поколении" - это взгляд белорусских художников на ту страшную трагедию.

"Сейчас новые факты открываются, что каждый третий белорус погиб на этой войне. И конечно, художники не могут миновать эту тему. Начиная с послевоенного времени, тема войны, героического сопротивления, тема трагедии, жертв, которые перенесли белорусы, находясь на оккупированных территориях, она была и остается доминирующей. Это говорит о том, что память живет. Мы это помним, храним и через работы изобразительного искусства мы рассказываем, какой ценой досталась эта победа. И мы ценим это".