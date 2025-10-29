3.70 BYN
В Пуховичском районе 29-30 октября пройдут учения по реагированию на акты терроризма
Автор:Редакция news.by
В Пуховичском районе 29-30 октября пройдут учения по реагированию на акты терроризма
На территории Пуховичского района 29-30 октября будут проходить учения по проверке готовности госорганов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма. Об этом сообщает БЕЛТА.
В мероприятиях примут участие подразделения Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Следственного комитета, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и иных государственных органов.
Сценарием учений предусмотрены задействование военной и иной специальной техники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения мероприятий.