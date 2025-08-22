В рамках проекта "Будь вправе" оказана правовая поддержка молодым специалистам

Юридические консультации и дискуссии - в рамках молодежного проекта "Будь вправе" состоялась первая диалоговая площадка, прошедшая не только в столице, но и во всех областных городах Беларуси. Ключевой темой для обсуждения стали гарантии и компенсации для молодых специалистов.

Ольга Калина, председатель совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

"Эти диалоговые площадки мы проводим для тех специалистов, которым это действительно актуально, важно и интересно. Следующая диалоговая площадка планируется в сентябре 2025 года. А в октябре состоится площадка, которая будет посвящена брачно-семейным отношениям: Дню матери и Дню отца в Республике Беларусь".