В рамках проекта "Будь вправе" оказана правовая поддержка молодым специалистам
Юридические консультации и дискуссии - в рамках молодежного проекта "Будь вправе" состоялась первая диалоговая площадка, прошедшая не только в столице, но и во всех областных городах Беларуси. Ключевой темой для обсуждения стали гарантии и компенсации для молодых специалистов.
Ольга Калина, председатель совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
"Эти диалоговые площадки мы проводим для тех специалистов, которым это действительно актуально, важно и интересно. Следующая диалоговая площадка планируется в сентябре 2025 года. А в октябре состоится площадка, которая будет посвящена брачно-семейным отношениям: Дню матери и Дню отца в Республике Беларусь".
Помимо дискуссий с экспертами, участники могли задать свои вопросы адвокатам, нотариусам, а также представителям главных управлений юстиции. Кроме того, ребята получили бесплатные консультации.