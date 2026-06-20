В сердце брестской цитадели молодежь Беларуси и России подвела итоги сохранения исторической памяти

В Бресте в легендарной цитадели в самом сердце работает выездная студия "Первого информационного". Здесь 3 дня в единстве обсуждаются важные идеологические смыслы с экспертами, аналитиками, гостями форума и памятных мероприятий.

В Музее обороны Брестской крепости прошло заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

Заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Алина Ретькова рассказала, что на заседании подвели итоги работы по сохранению исторической памяти. "Наши коллеги из Беларуси, из России активно проводили интеллектуальные исторические викторины, потому что мы понимаем, что на нас, на молодежи, лежит та ответственность, чтобы история передавалась из поколения в поколение. Помимо этого мы проводили и различного рода квесты, диалоговые площадки, с известными спикерами рассказывали о фактах истории Беларуси и России в период Великой Отечественной войны. Мы проводили для ребят различного рода экскурсии в музеи и в мемориальные комплексы. Каждый из нас представляет свой регион, свою организацию", - рассказала она.

"Одна из основных задач нашей Молодежной палаты - это популяризация Союзного государства, - добавила Алина Ретькова. - И каждый из нас в течение месяца проводил по несколько площадок, где рассказывал об истории создания Союзного государства, какие возможности Союзное государство дает молодежи. И мы являлись теми проводниками идей и тем мостиком между учащейся и работающей молодежью, чтобы они также узнали о нашей Молодежной палате и, возможно, в будущем стали членами Молодежной палаты будущих созывов".

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В преддверии трагической даты (22 июня) Алина Ретькова рассказала, что впервые в Бресте они побывали в 2025 году 22 июня, посетили реконструкцию. И после мероприятия решили сделать книгу молодежного совета, где каждый оставил историю своего близкого родственника. "В моем случае это история моего прадедушки, который дошел до Берлина и получил орден. Поэтому для нас это очень важно - передавать, сохранять и рассказывать об этом каждому другу, в том числе нашим коллегам из России".

Ксения Пискарева, член комиссии Молодежной палаты при Парламентском собрании по предпринимательству и работающей молодежи (Россия):