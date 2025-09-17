В Шри-Ланку из Минска - новая полетная программа стартует в Беларуси 28 октября

Новая страна на карте наших маршрутов - Шри-Ланка. Новая полетная программа стартует 28 октября. Авиалайнеры будут курсировать из Минска в аэропорт Маттала (это южная часть острова) каждый вторник.



Время в пути составит ориентировочно 9,5 часа.



Шри-Ланка - довольно популярный, в том числе у белорусов, тропический остров. Здесь находятся 8 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, белоснежные пляжи, джунгли и растет знаменитый цейлонский чай. Напомним, до конца года ждем старта регулярных рейсов в Таиланд.