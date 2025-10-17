17 октября в Верховном Суде вынесли вердикт в отношении очередного карателя и пособника нацистов.

Осип Винницкий - украинский националист, был участником 118-го полицейского батальона. Это подразделение печально известно своими зверствами на территории Беларуси, в частности сожжении Хатыни. Уже доподлинно установлено, что Винницкий не только отдавал приказы, но и лично убивал мирных граждан.

Обвинения в отношении Осипа Винницкого были выдвинуты неспроста. Это жестокий каратель и пособник нацистов.

Осип Винницкий родился в 1915 году на территории Украины. Затем он присоединился к националистическому движению. С 1942 по 1944 входил в состав печально известного 118-го полицейского батальона, который зверствовал на территории Беларуси. Сегодня доподлинно известно, что Винницкий не только отдавал приказы, но и лично участвовал в казнях белорусов. На его руках кровь больше 400 мирных граждан, из них 146 детей.

Во время слушаний удалось зачитать показания более 50 свидетелей, а также брата одного из убитых Винницким человека.

Кирилл Чубковец, государственный обвинитель, замначальника главного управления уголовно-судебного надзора Генеральной прокуратуры Беларуси:

"По уголовному делу установлено 17 эпизодов преступной деятельности Винницкого в составе 118-го карательного батальона. Собраны доказательства его личной виновности в совершении зверских убийств свыше 400 жителей БССР, в том числе 146 детей. Очень важно, что деяние Винницкого, не имеющее сроков давности, получило соответствующую юридическую оценку. Теперь не только с точки зрения морали, но и закона, мы можем утверждать, что Винницкий - это не герой освободительного движения, не борец за свободу, как его представляют в некоторых зарубежных средствах массовой информации и печатных изданиях. Он жестокий убийца женщин и детей, каратель, который присягнул на верность режиму нацистской Германии. Убежден, что факт постановления в отношении Винницкого обвинительного приговора послужит достижению цели сохранения исторической правды и защиты памяти о той цене, которую заплатил белорусский и советский народ за победу в Великой Отечественной войне".

Отметим, Винницкий спокойно умер в 1997 году в Канаде, как и многие другие пособники нацистов, которые после войны сбежали на Запад и там не преследовались по закону.