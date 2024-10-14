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В Вороновском районе у мужчины изъяли беспилотник

В Госпогранкомитете страны сообщили, что с начала года лидские пограничники выявили 12 беспилотников.

Очередной случай произошел в Вороновском районе. У задержанного дома изъяли дрон кустарного производства, а также резиновый трос, пульт дистанционного управления и аккумулятор. Все это доставлено в Лидский погранотряд для дальнейшего разбирательства.

Напомним, с 1 апреля вступил в силу Указ Президента, в соответствии с которым в Беларуси запрещается хранение, эксплуатация и изготовление беспилотников без разрешения.

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