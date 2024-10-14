В Вороновском районе у мужчины изъяли беспилотник

В Госпогранкомитете страны сообщили, что с начала года лидские пограничники выявили 12 беспилотников.

Очередной случай произошел в Вороновском районе. У задержанного дома изъяли дрон кустарного производства, а также резиновый трос, пульт дистанционного управления и аккумулятор. Все это доставлено в Лидский погранотряд для дальнейшего разбирательства.