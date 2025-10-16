3.73 BYN
В войсках Беларуси продолжается проверка боеготовности - упор на боевую стрельбу
Автор:Редакция news.by
В белорусских войсках продолжается проверка боеготовности. В эти дни упор делается на боевую стрельбу.
Во время контрольных мероприятий военнослужащие выполняют огневые задачи в различное время суток. Расчеты ведут стрельбу из штатного вооружения: танков, бронетранспортеров и стрелкового оружия.
Проверка показывает уровень полевой выучки подразделений и готовность личного состава к выполнению задач в условиях, приближенных к боевым.
Мониторинг подразделений проходит по поручению Главнокомандующего. Проверкой занимается Госсекретариат Совета безопасности Беларуси.