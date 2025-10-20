Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В "Зубренке" прошел слет патриотических клубов

Финал слета "Юная граница" прошел в "Зубренке". В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре собрались ребята из патриотических клубов ГПК со всей страны.

Юные пограничники несколько дней состязались в строевой подготовке, стрельбе, физической выносливости. Это готовит школьников к будням будущей профессии. Первое место занял отряд из Гомельской области.

Слет завершился награждением победителей. Праздничный концерт, подготовленный воспитанниками центра и военным ансамблем, стал ярким финальным аккордом насыщенной программы.

Общество

Зубреноквоенно-патриотический клуб