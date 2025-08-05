Вадим Денисенко назвал важнейший элемент боевой подготовки

Танки, БТР или мотоциклы - что сегодня стоит в авангарде боевых действий? На этот вопрос разъяснения дал в "Актуальном интервью" командующий ССО ВС Беларуси Вадим Денисенко.

"Сейчас идет активное применение мотоциклов, квадроциклов и других средств, проводятся их испытания, принятие на вооружение, выработка способов применения. А еще совершенно по-другому развернулось развитие медицины. Тактическая медицина - один из важнейших элементов, который введен в боевую подготовку и возведен в ранг святого", - сказал представитель ССО ВС Беларуси.

Вадим Денисенко объяснил, почему она находится в ранге святого. "Медицина важна потому, что от того, насколько военнослужащий будет способен сам себе или товарищу оказать помощь, будет зависеть жизнь", - дополнил он.