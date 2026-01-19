Вадим Гигин: Новая организация должна укреплять мир, а не создавать конкурентную среду

"Важно, чтобы этот Совет мира не стал некой альтернативой ООН, поскольку Беларусь входит в число стран - друзей Устава ООН, то есть тех, кто стремится восстановить принципы международного права, международной справедливости. И здесь очень важно, чтобы любая новая организация привносила свой вклад в укрепление мира, а не создавала порой нездоровую конкурентную среду. Также важен состав Совета мира, участие России и Китая, очевидно, что без таких важных игроков никакое решение существенных проблем попросту невозможно. Поэтому успех данной инициативы, как и степень участия в ней Республики Беларусь, целиком и полностью будет зависеть от этих, а также наверняка целого ряда других факторов, которые проявятся уже в ближайшее время", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Вадим Гигин.