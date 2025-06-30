Ваня Дмитриенко раскрыл смысл единства молодежи

В 2024 году Беларусь принимали участие во Всемирном фестивале молодежи. В Беларуси и России постоянно говорят о важности строительства многополярного и справедливого мир.

Однако как найти баланс во всем этом и как молодежи выстроить мосты к миру и взаимопониманию, мнением поделился в "Актуальном интервью" артист Ваня Дмитриенко.

"Я считаю, что главная миссия молодежи - строить мосты к миру, потому что ни у кого нет таких добрых глаз, как у подростков, которые выбирают свой путь, стоят на перепутье: куда поступать, куда идти работать после окончания университета. В этом и есть смысл единства, когда молодые люди объединяются, делятся опытом, что-то вместе делают", - сказал артист.

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