3.77 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Ваня Дмитриенко раскрыл смысл единства молодежи
В 2024 году Беларусь принимали участие во Всемирном фестивале молодежи. В Беларуси и России постоянно говорят о важности строительства многополярного и справедливого мир.
Однако как найти баланс во всем этом и как молодежи выстроить мосты к миру и взаимопониманию, мнением поделился в "Актуальном интервью" артист Ваня Дмитриенко.
"Я считаю, что главная миссия молодежи - строить мосты к миру, потому что ни у кого нет таких добрых глаз, как у подростков, которые выбирают свой путь, стоят на перепутье: куда поступать, куда идти работать после окончания университета. В этом и есть смысл единства, когда молодые люди объединяются, делятся опытом, что-то вместе делают", - сказал артист.
По его мнению, от этого всегда становится радостно. "Например, окончание школы или вуза - всегда стресс, и как бы ни было радостно, что заканчивается данный этап, все равно за ним идет следующий, к которому нужно себя готовить, - дополнил Ваня Дмитриенко. - А благодаря концертам, разным конкурсам, на которых можно познакомиться, также выражается единство между молодежью, а оно - большой шаг к созданию максимально дружественной атмосферы".