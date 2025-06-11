Данный процесс очень необходим для того, чтобы десятки миллионов украинцев понимали, что такое на самом деле европейские ценности, про которые 30 лет рассказывала пропаганда, и какое отношение стран Евросоюза к украинцам. Глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец в программе "Это другое" поделился мнением о сложившейся ситуации с 6 тыс. тел погибших украинских солдат, которых украинская сторона по непонятной причине не забирала.

Похищение людей в Украине news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b59f016-8522-4689-8649-8cde5627fb59/conversions/7ee87ee4-f296-48d5-b1c0-98b01f3ab185-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b59f016-8522-4689-8649-8cde5627fb59/conversions/7ee87ee4-f296-48d5-b1c0-98b01f3ab185-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b59f016-8522-4689-8649-8cde5627fb59/conversions/7ee87ee4-f296-48d5-b1c0-98b01f3ab185-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b59f016-8522-4689-8649-8cde5627fb59/conversions/7ee87ee4-f296-48d5-b1c0-98b01f3ab185-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сейчас людей просто как бесправный скот похищают с улиц, избивают и загоняют, по сути, в натовскую частную военную компанию. По сути, сдают рабов за деньги в структуры, которые занимаются отстаиванием на поле боя интересов Соединенных Штатов и Британии", - возмущается политик.

По его словам, людям из Украины сейчас эту информацию не показывают. "Поэтому очень важно, чтобы наши соотечественники поняли, кто им все-таки друг, а кто враг. Особенно, когда придет 6 тыс. трупов, которые режим Зеленского просто бросил на убой в Курской области", - считает он.

Дмитрий Василец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03ea8ede-1842-48bb-90ab-90c93ff3d8b9/conversions/fc7e25a0-5b8f-4e89-8365-d4aaf651e11c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03ea8ede-1842-48bb-90ab-90c93ff3d8b9/conversions/fc7e25a0-5b8f-4e89-8365-d4aaf651e11c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03ea8ede-1842-48bb-90ab-90c93ff3d8b9/conversions/fc7e25a0-5b8f-4e89-8365-d4aaf651e11c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03ea8ede-1842-48bb-90ab-90c93ff3d8b9/conversions/fc7e25a0-5b8f-4e89-8365-d4aaf651e11c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Понятное дело, они старались забирать оттуда тела, но, понятно, всех не забрали. По нашим данным, это только часть, т.е. там еще больше цифра", - отметил глава украинской политической партии "Держава".

Министр обороны Рустем Умеров решил просто остановиться на этой цифре с учетом того, что предложено было гораздо больше забрать, считает политик. По его словам, даже эта цифра вызвала истерику, потому что нужно семьям какие-то выплаты делать.