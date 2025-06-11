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Василец о возвращении 6 тыс. тел: Цифра вызвала истерику, потому что нужно семьям делать выплаты
Данный процесс очень необходим для того, чтобы десятки миллионов украинцев понимали, что такое на самом деле европейские ценности, про которые 30 лет рассказывала пропаганда, и какое отношение стран Евросоюза к украинцам. Глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец в программе "Это другое" поделился мнением о сложившейся ситуации с 6 тыс. тел погибших украинских солдат, которых украинская сторона по непонятной причине не забирала.
"Сейчас людей просто как бесправный скот похищают с улиц, избивают и загоняют, по сути, в натовскую частную военную компанию. По сути, сдают рабов за деньги в структуры, которые занимаются отстаиванием на поле боя интересов Соединенных Штатов и Британии", - возмущается политик.
По его словам, людям из Украины сейчас эту информацию не показывают. "Поэтому очень важно, чтобы наши соотечественники поняли, кто им все-таки друг, а кто враг. Особенно, когда придет 6 тыс. трупов, которые режим Зеленского просто бросил на убой в Курской области", - считает он.
"Понятное дело, они старались забирать оттуда тела, но, понятно, всех не забрали. По нашим данным, это только часть, т.е. там еще больше цифра", - отметил глава украинской политической партии "Держава".
Министр обороны Рустем Умеров решил просто остановиться на этой цифре с учетом того, что предложено было гораздо больше забрать, считает политик. По его словам, даже эта цифра вызвала истерику, потому что нужно семьям какие-то выплаты делать.
Дмитрий Василец обратил внимание, что с точки зрения международного права эти солдаты, по сути, натовской частной военной компании ВСУ, не должны были быть в Курской области. "Потому что для того, чтобы использовать вооруженные силы где бы то ни было за пределами границы, нужно решение Верховной рады. Как известно, его на момент вторжения не было. И после они толком никакой документ не подготовили, - пояснил Дмитрий Василец. - По факту сейчас режим Зеленского даже с этой точки зрения просто скажет, что они просто не знают, что это за люди. Если чьи-то родственники, это проблема этих родственников".