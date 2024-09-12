Вблизи границы с Польшей трое белорусов попались с беспилотником

Брестские пограничники задержали троих белорусов с беспилотником. Один из нарушителей попытался скрыться на автомобиле.

По сообщению ГПК, у задержанных обнаружены беспилотный летательный аппарат и 6 батарей аккумулятора. Каждому нарушителю придется отвечать за нарушение пограничного режима.

Кстати, двое из них - рецидивисты, неделей ранее мужчины уже оплатили штраф за использование беспилотников. Теперь им грозит взыскание до 4 тыс. белорусских рублей.