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Вблизи границы с Польшей трое белорусов попались с беспилотником
Брестские пограничники задержали троих белорусов с беспилотником. Один из нарушителей попытался скрыться на автомобиле.
По сообщению ГПК, у задержанных обнаружены беспилотный летательный аппарат и 6 батарей аккумулятора. Каждому нарушителю придется отвечать за нарушение пограничного режима.
Кстати, двое из них - рецидивисты, неделей ранее мужчины уже оплатили штраф за использование беспилотников. Теперь им грозит взыскание до 4 тыс. белорусских рублей.
Напомним, с 1 апреля 2024 года в Беларуси вступил в силу указ Президента по эксплуатации беспилотников и использованию воздушного пространства без надлежащего разрешения.
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