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"Великое наследие - общее будущее" - международный форум Союзного государства стартовал в Бресте
Международный патриотический форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" проходит в Бресте. В нем принимают участие около 470 представителей из двух десятков стран - это делегации из СНГ, Европы, Азии и Латинской Америки.
В Музее обороны Брестской крепости презентовали книгу из библиотеки Союзного государства. У нас, у братских народов, общие ценности и стремления, потому так важно не только сохранить память о победе, скорее, укрепить наше многолетнее союзничество.
Ирина Григорович, автор книги "Дорога к маю 1945 года. Нам нужна одна победа!":
"Эта книга очень преданно и очень эмоционально собрана для того, чтобы мы с вами, обратившись к ней, вспомнили о том, что такое добро и зло. Ведь удивительно то, что на площадях разных городов, разных стран люди, не зная языка друг друга, обнимали друг друга, плакали, радовались. Радовались тому единению, которое как раз и вносило это понимание добра и зла".
Леонид Григорович, автор книги "Дорога к маю 1945 года. Нам нужна одна победа!":
"Крепость как выдающийся пример стойкости, героизма, который, можно сказать, сбил немцев с толка: как так можно воевать? Неслучайно же Гитлер выбрал именно эту крепость, когда привозил сюда союзника Муссолини в августе. С одной стороны, пытался доказать мощность вермахта. А с другой стороны, показать то, с каким уровнем сопротивления они столкнулись".
В Музее обороны Брестской крепости проходит заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Напомним, что инициатива проведения международного патриотического форума принадлежит председателю Палаты представителей Игорю Сергеенко. Первая встреча парламентариев прошла весной 2025 года в Волгограде. В патриотическом форуме приняли участие президенты двух стран - Александр Лукашенко и Владимир Путин. Именно тогда главы государств приняли решение, что подобные встречи станут регулярными, а защита исторической памяти станет стратегическим вектором развития Союзного государства.