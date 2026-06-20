"Великое наследие - общее будущее" - международный форум Союзного государства стартовал в Бресте

Международный патриотический форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" проходит в Бресте. В нем принимают участие около 470 представителей из двух десятков стран - это делегации из СНГ, Европы, Азии и Латинской Америки.

В Музее обороны Брестской крепости презентовали книгу из библиотеки Союзного государства. У нас, у братских народов, общие ценности и стремления, потому так важно не только сохранить память о победе, скорее, укрепить наше многолетнее союзничество.

Ирина Григорович, автор книги "Дорога к маю 1945 года. Нам нужна одна победа!":

"Эта книга очень преданно и очень эмоционально собрана для того, чтобы мы с вами, обратившись к ней, вспомнили о том, что такое добро и зло. Ведь удивительно то, что на площадях разных городов, разных стран люди, не зная языка друг друга, обнимали друг друга, плакали, радовались. Радовались тому единению, которое как раз и вносило это понимание добра и зла".

Ирина Григорович и Леонид Григорович - авторы книги "Дорога к маю 1945 года. Нам нужна одна победа!" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52584445-8510-465f-b5f1-0072a5266ac9/conversions/3dac604b-1725-48dc-b965-19af14041aa9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52584445-8510-465f-b5f1-0072a5266ac9/conversions/3dac604b-1725-48dc-b965-19af14041aa9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52584445-8510-465f-b5f1-0072a5266ac9/conversions/3dac604b-1725-48dc-b965-19af14041aa9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52584445-8510-465f-b5f1-0072a5266ac9/conversions/3dac604b-1725-48dc-b965-19af14041aa9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Леонид Григорович, автор книги "Дорога к маю 1945 года. Нам нужна одна победа!":

"Крепость как выдающийся пример стойкости, героизма, который, можно сказать, сбил немцев с толка: как так можно воевать? Неслучайно же Гитлер выбрал именно эту крепость, когда привозил сюда союзника Муссолини в августе. С одной стороны, пытался доказать мощность вермахта. А с другой стороны, показать то, с каким уровнем сопротивления они столкнулись".