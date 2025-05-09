Ветеран Петр Светкин: "Слово "Победа" - святое"

Бесконечные слова благодарности и цветы ветеранам. В эти победные дни белорусы с особым трепетом посещают героев Великой Отечественной. Спасибо за мирное небо наши корреспонденты сказали уроженцу Пензенской области Петру Мироновичу Светкину. Летом ему исполнится 100 лет.
Ветеран Великой Отечественной Петр Миронович Светкин в свои почти 100 лет до сих пор сам работает в огороде. Земледелие освоил еще в детстве. К каждому растению - с большой заботой. Здесь у него лук, морковь, свекла и помидоры - все, что любят в семье.
"Привык уже в 7 часов вставать. Позавтракать. Отдохнуть еще после этого, а потом идти на огород работать. Работы много. Сажать было много. Потом окучивать будем. Вечером поливка", - ветеран войны.
В 18 лет Петр Миронович встал на защиту Родины. Воевал с 43-го года в составе 203-го отдельного танкового полка прорыва 33-й армии, который зачастую называли живым щитом Сталина. Участвовал в освобождении Украины и боевых действиях на Дальнем Востоке. Награжден ветеран орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями "За победу над Германией" и "За победу над Японией".
О войне с большой болью говорит и жена героя - Алла Александровна, Великая Отечественная забрала у нее отца.
День Великой Победы для них - главный праздник. И обязательно Петр Миронович посещает Брестскую крепость.
"Слово "Победа" - это самое святое слово. Никого не осталось в военном городке. Все праздновали три дня. 1418 дней и ночей мучали нас немецкие фашисты. Это просто ужасно. Как сжигали людей, детей", - вспоминает ветеран.
Белорусы помнят своих героев. Помнят, какой ценой была достигнута Великая Победа. И спустя 80 лет продолжают проводить исследовательскую работу и увековечивать имена героев.
Подвиг Любы Тришинской - уроженки Каменца
Еврейка Люба Тришинская, уроженка Каменца. Во время Великой Отечественной прошла ад не одного концлагеря, в том числе "Освенцима". Он же забрал у нее мужа и маленького сына.
Сама выжила чудом. Затем попала в трудовой Берген-Бельзен. И там, рискуя собственной жизнью, спасла от голодной смерти 148 детей из разных стран - Беларуси, Украины, Польши, Франции, Чехии, Венгрии. Были среди них и дети голландских ювелиров.
Евгений Антончик, учитель истории гимназии г. Каменца:
"Вместе с учащимися нашей гимназии занимались поиском забытых имен времен ВОВ. И в одном из таких поисков мы наткнулись на имя нашей землячки Л. Тришинской. Мы эту тему начали развивать дальше, изучать ее очень глубоко. Сумели полностью восстановить картину ее жизни в Каменце до войны, ее жизнь в гетто и ее подвиг в Берген-Бельзен".
Полученный материал стал основой проекта для ученической конференции. Он оказался лучшим в районе и области. Позже всю информацию передали в прокуратуру для дальнейшего изучения и приобщения к делу о геноциде белорусского народа.
Дом, в котором когда-то жила Люба Тришинская со своими родителями, сохранился. Он расположен на окраине города. Правда, сейчас пустует. Рядом с ним и планируют установить памятный знак.