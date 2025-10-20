3.70 BYN
Ветеран погранслужбы Василий Давжонок отметил 100-летний юбилей
Автор:Редакция news.by
20 октября 100-летний юбилей отмечает ветеран-пограничник, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Василий Давжонок. С военным оркестром, цветами, подарками и самыми теплыми поздравлениями в гости к юбиляру пришли пограничники.
Председатель Госпогранкомитета зачитал поздравительный адрес от Президента Беларуси Александра Лукашенко и вручил юбиляру нагрудный знак. Также ветерану присвоили звание "Почетный пограничник органов пограничной службы".