Ветеран погранслужбы Василий Давжонок отметил 100-летний юбилей

20 октября 100-летний юбилей отмечает ветеран-пограничник, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Василий Давжонок. С военным оркестром, цветами, подарками и самыми теплыми поздравлениями в гости к юбиляру пришли пограничники.

Председатель Госпогранкомитета зачитал поздравительный адрес от Президента Беларуси Александра Лукашенко и вручил юбиляру нагрудный знак. Также ветерану присвоили звание "Почетный пограничник органов пограничной службы".

Разделы:

Общество

Теги:

ветеран