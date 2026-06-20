Ветераны, молодежь и лагерь "Космодром": один депутатский день в Щучинском районе

Личные обращения, контроль социальных объектов, встречи с молодежью и трудовыми коллективами. Чтобы понимать, чем живет регион и какие решения действительно нужны людям, парламентарии работают в своих избирательных округах. Один день в Щучинском районе вместе с депутатом Палаты представителей Надеждой Хальцовой провела наша съемочная группа.

Как решения власти становятся делами на местах

Работа депутата редко укладывается в рамки пленарных заседаний и законопроектов. Ее основа - постоянная связь с людьми на местах. Вопросы благоустройства, ремонта дорог и развития населенных пунктов - во время личного приема и прямой телефонной линии их поступает немало. Но именно такие обращения помогают оценить, как на практике работают действующие нормы, какие инициативы находят поддержку у людей, а какие требуют дополнительного обсуждения.

Надежда Хальцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d68b15d8-e2b1-4648-9e8a-3ee78b7b243d/conversions/8fdf6566-2a22-44d8-8625-1003fb1a0b8c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d68b15d8-e2b1-4648-9e8a-3ee78b7b243d/conversions/8fdf6566-2a22-44d8-8625-1003fb1a0b8c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d68b15d8-e2b1-4648-9e8a-3ee78b7b243d/conversions/8fdf6566-2a22-44d8-8625-1003fb1a0b8c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d68b15d8-e2b1-4648-9e8a-3ee78b7b243d/conversions/8fdf6566-2a22-44d8-8625-1003fb1a0b8c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Надежда Хальцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"На прямую линию поступил один звонок от жительницы города Щучина, которая обратилась с просьбой об устройстве площадки для контейнеров. Контейнеры установлены, они современные, на колесиках, но они выявили недостаток в площадке: нет бортика или подъема, чтобы контейнеры не выкатывались на проезжую часть".

Забота о поколении победителей

Особое место в депутатском графике занимают встречи с людьми, чьи судьбы стали частью истории страны. Вера Григорьевна Маслова пережила военное лихолетье, трудилась в тылу. В преддверии памятной даты начала Великой Отечественной войны Надежда Хальцова навестила ветерана, поблагодарила за трудовой подвиг и вручила подарки.

Светлана Малюгина, председатель Щучинского районного совета ветеранов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d168c5aa-b0a7-43a2-a494-4d7884787f37/conversions/2fedcf7e-00b4-461e-b274-25bdaf8c3fd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d168c5aa-b0a7-43a2-a494-4d7884787f37/conversions/2fedcf7e-00b4-461e-b274-25bdaf8c3fd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d168c5aa-b0a7-43a2-a494-4d7884787f37/conversions/2fedcf7e-00b4-461e-b274-25bdaf8c3fd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d168c5aa-b0a7-43a2-a494-4d7884787f37/conversions/2fedcf7e-00b4-461e-b274-25bdaf8c3fd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Светлана Малюгина, председатель Щучинского районного совета ветеранов:

"У нас еще живут два ветерана Великой Отечественной войны, труженики тыла. Соответственно, они живут в хороших условиях, к ним постоянно ходит социальный работник. Депутатский корпус, органы власти устраивают для них праздничные, торжественные мероприятия. Ветераны, малолетние узники чувствуют заботу со стороны государства".

Основной акцент в работе депутатов - на запросы людей, их предложения и инициативы. И именно в таких поездках видно, как государственная политика превращается в конкретные решения на местах.

Молодежь остается в регионе

депутат в новой квартире news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aaea763-af23-479a-8cfc-6a1c627cbb85/conversions/9896c81c-e231-4201-b7a0-516ce67531c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aaea763-af23-479a-8cfc-6a1c627cbb85/conversions/9896c81c-e231-4201-b7a0-516ce67531c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aaea763-af23-479a-8cfc-6a1c627cbb85/conversions/9896c81c-e231-4201-b7a0-516ce67531c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aaea763-af23-479a-8cfc-6a1c627cbb85/conversions/9896c81c-e231-4201-b7a0-516ce67531c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Каким будет будущее района, во многом зависит от того, захотят ли молодые специалисты связать с ним свою жизнь. В хозяйстве "АГРОГЖС" эту задачу решают системно. Сегодня здесь работают семь молодых специалистов, а в ближайшее время коллектив пополнят еще 17 человек. Для закрепления кадров строят жилье: в этом году был сдан новый двенадцатиквартирный дом.

Денис Чернуха, директор ОАО "АГРОГЖС":

"Стараемся с будущими специалистами быть всегда на связи, чувствовать современные потребности, предоставлять им благоустроенное жилье, частично меблированное, достойную заработную плату, график работы. Подыскиваем еще одну площадку под строительство аналогичного 12-квартирного дома в г.п. Острино".

Иван Попитич, главный ветеринарный врач ОАО "АГРОГЖС":

"Пришел на работу, дали трехкомнатную квартиру. Зарплата хорошая, с каждым годом она увеличивалась. Наш руководитель создал очень хорошие условия для специалистов, пришедших к нам на работу".

Мониторинг оздоровительных лагерей

Мониторинг оздоровительных лагерей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3e27ab0-f3c6-48f1-a6f8-f8ea273aa489/conversions/67436ad3-f75d-4f7a-b75b-e46c32ffc418-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3e27ab0-f3c6-48f1-a6f8-f8ea273aa489/conversions/67436ad3-f75d-4f7a-b75b-e46c32ffc418-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3e27ab0-f3c6-48f1-a6f8-f8ea273aa489/conversions/67436ad3-f75d-4f7a-b75b-e46c32ffc418-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3e27ab0-f3c6-48f1-a6f8-f8ea273aa489/conversions/67436ad3-f75d-4f7a-b75b-e46c32ffc418-xl-___webp_1920.webp 1920w

Летние каникулы - время отдыха, новых знакомств и впечатлений. Но за беззаботностью детского лета стоит большая работа. Во время мониторинга оздоровительного лагеря "Космодром" уделялось внимание вопросам безопасности, медицинскому сопровождению и организации питания. В лагере отмечают: важно и то, как развивается инфраструктура и какие изменения помогают сделать отдых более комфортным.

Надежда Хальцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Я уже традиционно приезжаю в лагерь "Космодром" для того, чтобы пообщаться с директором лагеря, посмотреть, что произошло, какие изменения. И вот сегодня мне очень отрадно, потому что я вижу: выкрашены корпуса, оборудован медпункт. В пищеблоке мы видим два новых холодильника".