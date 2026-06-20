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Ветераны, молодежь и лагерь "Космодром": один депутатский день в Щучинском районе
Личные обращения, контроль социальных объектов, встречи с молодежью и трудовыми коллективами. Чтобы понимать, чем живет регион и какие решения действительно нужны людям, парламентарии работают в своих избирательных округах. Один день в Щучинском районе вместе с депутатом Палаты представителей Надеждой Хальцовой провела наша съемочная группа.
Как решения власти становятся делами на местах
Работа депутата редко укладывается в рамки пленарных заседаний и законопроектов. Ее основа - постоянная связь с людьми на местах. Вопросы благоустройства, ремонта дорог и развития населенных пунктов - во время личного приема и прямой телефонной линии их поступает немало. Но именно такие обращения помогают оценить, как на практике работают действующие нормы, какие инициативы находят поддержку у людей, а какие требуют дополнительного обсуждения.
Надежда Хальцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"На прямую линию поступил один звонок от жительницы города Щучина, которая обратилась с просьбой об устройстве площадки для контейнеров. Контейнеры установлены, они современные, на колесиках, но они выявили недостаток в площадке: нет бортика или подъема, чтобы контейнеры не выкатывались на проезжую часть".
Забота о поколении победителей
Особое место в депутатском графике занимают встречи с людьми, чьи судьбы стали частью истории страны. Вера Григорьевна Маслова пережила военное лихолетье, трудилась в тылу. В преддверии памятной даты начала Великой Отечественной войны Надежда Хальцова навестила ветерана, поблагодарила за трудовой подвиг и вручила подарки.
Светлана Малюгина, председатель Щучинского районного совета ветеранов:
"У нас еще живут два ветерана Великой Отечественной войны, труженики тыла. Соответственно, они живут в хороших условиях, к ним постоянно ходит социальный работник. Депутатский корпус, органы власти устраивают для них праздничные, торжественные мероприятия. Ветераны, малолетние узники чувствуют заботу со стороны государства".
Основной акцент в работе депутатов - на запросы людей, их предложения и инициативы. И именно в таких поездках видно, как государственная политика превращается в конкретные решения на местах.
Молодежь остается в регионе
Каким будет будущее района, во многом зависит от того, захотят ли молодые специалисты связать с ним свою жизнь. В хозяйстве "АГРОГЖС" эту задачу решают системно. Сегодня здесь работают семь молодых специалистов, а в ближайшее время коллектив пополнят еще 17 человек. Для закрепления кадров строят жилье: в этом году был сдан новый двенадцатиквартирный дом.
Денис Чернуха, директор ОАО "АГРОГЖС":
"Стараемся с будущими специалистами быть всегда на связи, чувствовать современные потребности, предоставлять им благоустроенное жилье, частично меблированное, достойную заработную плату, график работы. Подыскиваем еще одну площадку под строительство аналогичного 12-квартирного дома в г.п. Острино".
Иван Попитич, главный ветеринарный врач ОАО "АГРОГЖС":
"Пришел на работу, дали трехкомнатную квартиру. Зарплата хорошая, с каждым годом она увеличивалась. Наш руководитель создал очень хорошие условия для специалистов, пришедших к нам на работу".
Мониторинг оздоровительных лагерей
Летние каникулы - время отдыха, новых знакомств и впечатлений. Но за беззаботностью детского лета стоит большая работа. Во время мониторинга оздоровительного лагеря "Космодром" уделялось внимание вопросам безопасности, медицинскому сопровождению и организации питания. В лагере отмечают: важно и то, как развивается инфраструктура и какие изменения помогают сделать отдых более комфортным.
Надежда Хальцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Я уже традиционно приезжаю в лагерь "Космодром" для того, чтобы пообщаться с директором лагеря, посмотреть, что произошло, какие изменения. И вот сегодня мне очень отрадно, потому что я вижу: выкрашены корпуса, оборудован медпункт. В пищеблоке мы видим два новых холодильника".
Один депутатский день - десятки встреч, обращений и вопросов - все для того, чтобы решения, принимаемые на местах, отвечали запросам людей и помогали делать жизнь в регионах еще более привлекательной.