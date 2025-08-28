Видеонаблюдение во дворах и "Умный квартал". В Минске повысят качество выполнения услуг ЖКХ

Качество и оперативность выполнения жилищно-коммунальных услуг в Минске планируют повысить за счет внедрения новых технологий. Это видеонаблюдение во дворах. В помощь жилищно-коммунальному хозяйству Минска - искусственный интеллект.

Пилотный проект в мегаполисе будет реализован в ближайшее время. Особенности направления "Умный квартал" специалисты Белтелекома обсудили с мэром города Владимирам Кухаревым. Цифровые технологии поспособствуют повышению мер безопасности.

"Это оснащение дворовых территорий и объектов ЖКХ системой видеоконтроля с машинным зрением и искусственным интеллектом, а также оснащение видеоконтролем системы парковок, которые позволят контролировать и не только, наверное, в будущем контролировать, но и как-то даже дисциплинировать наших жителей, - рассказал Алексей Ивашкин, гендиректор РУП "Белтелеком". - Кроме того, в рамках данного проекта мы готовы реализовывать более сложный проект. Это проект "Умный квартал", который будет включать набор определенных функций. Это видеоконтроль для ЖКХ, это видеоконтроль для населения, это умный шлагбаум, это система видеодомофон. В комплексе это будет очень интересная услуга как для населения города Минска, так и для управления города Минска".

Марина Толстик, гендиректор ГО "Минское городское жилищное хозяйство":

"На что мы хотели бы обратить внимание? Это в первую очередь на своевременный вывоз твердых коммунальных отходов с дворовых территорий, на уборку придомовых территорий непосредственно от листвы, от снега и, конечно, на покос территории. Конечно, мы хотим обращать внимание и следить за содержанием непосредственно детских площадок, которые у нас на сегодняшний момент находятся на наших придомовых территориях. У нас в городе Минске на обслуживании ЖКХ находятся более 6 тыс. жилых домов, сегодня уже опыт установки видеокамер, конечно же, существует. Сегодня более 2 тыс. камер установлены на жилых домах".