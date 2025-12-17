VII Всебелорусское народное собрание стартует 18 декабря

Беларусь стоит на пороге важного общественно-политического события. Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания стартует 18 декабря.

1200 делегатов из всех регионов страны (представители разных профессий, возрастных групп) соберутся в Минске, чтобы обсудить положение дел в различных секторах экономики и социальной сфере. В первый день Всебелорусского народного собрания будет заслушано обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Во второй запланировано утверждение Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews:

"Чтобы все были услышаны, интересы всех были соблюдены, чтобы был найден баланс, который не приведет к конфликту и войне, а наоборот, аккумулирует силы, даст импульс, поможет куда-то двигаться - белорусская политическая система настраивается на это".

В Программе социально-экономического развития Беларуси определены 7 приоритетов: национальная демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, создание качественной и удобной среды для жизни, рост конкурентоспособности, сильные регионы, укрепление обороны и реализация туристического потенциала.