Вильнюс на месяц закрывает автомобильную границу с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Вильнюс на месяц закрывает автомобильную границу с Беларусью. Такое решение принял кабмин Литвы, сообщают СМИ.
Закрывается пограничный пункт "Шальчининкай - Бенякони". В то же время передвижение через пограничный пункт "Мядининкай - Каменный Лог" строго ограничивается: запрет не распространяется лишь на дипломатов, транзитных пассажиров в Калининград, граждан ЕС и обладателей ВНЖ в Литве. Ранее литовское правительство грозилось принять решение о полном закрытии границ.
Истерия на литовском рубеже началась на прошлой неделе. Причиной Литва называет проникновение якобы неопознанных объектов, которые приняли за метеозонды.