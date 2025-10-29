Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вильнюс на месяц закрывает автомобильную границу с Беларусью

Вильнюс на месяц закрывает автомобильную границу с Беларусью. Такое решение принял кабмин Литвы, сообщают СМИ.

Закрывается пограничный пункт "Шальчининкай - Бенякони". В то же время передвижение через пограничный пункт "Мядининкай - Каменный Лог" строго ограничивается: запрет не распространяется лишь на дипломатов, транзитных пассажиров в Калининград, граждан ЕС и обладателей ВНЖ в Литве. Ранее литовское правительство грозилось принять решение о полном закрытии границ.

Истерия на литовском рубеже началась на прошлой неделе. Причиной Литва называет проникновение якобы неопознанных объектов, которые приняли за метеозонды.

