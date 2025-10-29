Вильнюс на месяц закрывает автомобильную границу с Беларусью

Закрывается пограничный пункт "Шальчининкай - Бенякони". В то же время передвижение через пограничный пункт "Мядининкай - Каменный Лог" строго ограничивается: запрет не распространяется лишь на дипломатов, транзитных пассажиров в Калининград, граждан ЕС и обладателей ВНЖ в Литве. Ранее литовское правительство грозилось принять решение о полном закрытии границ.