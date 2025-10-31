Эксперты единодушны во мнении: Вильнюс в очередной раз стреляет себе в ногу, пытаясь оказать давление через закрытие границ. Эти попытки политического шантажа лишь демонстрируют беспомощность литовских властей и независимый курс Беларуси.

"В целом Вильнюс ведет себя достаточно неадекватно, агрессивно. Противопоставить этому можно только твердую волю, спокойствие, уверенность в своих силах и тот потенциал, который не даст Беларуси встать на колени ни перед кем. С точки зрения политического опыта, масштаба Президент Александр Григорьевич Лукашенко самый опытный политик Европы. Он играет в высшей лиге за одним столом с такими политиками современности, как Путин, Си Цзиньпин, Трамп. И я думаю, что признание этого факта очевидно абсолютно для всех".