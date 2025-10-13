3.69 BYN
Виталий Невера: Лес - это не только экология Беларуси, но и огромный ресурс для экономики страны
В Беларуси полным ходом идет акция "Дай лесу новае жыццё!". В каждом уголке страны добровольцы выходят на посадку деревьев. Откликаются и работники лесхозов, и простые белорусы. Вот и в понедельник, 13 октября, в Логойский район поработать приехали гости из столицы - десант Государственного комитета по имуществу.
Пройдя инструктаж, сразу взялись за дело: мужчинам - инструмент, а вот саженцы доверили женским рукам. В основном деревья высаживаются на ветровально-буреломных участках. В целом этой осенью наметили провести лесовосстановление на 3 тыс. гектаров и высадить 21 млн деревьев.
Цифры огромные, но если учесть, с каким энтузиазмом белорусы подхватили акцию, дела быстро пойдут на ура. В стороне не останется ни один регион. Это подтвердил и единый день озеленения, который прошел в субботу, 11 октября. Ведь Год благоустройства - это не только наведение порядка в городах и селах, это еще улучшение экологической обстановки страны.
Виталий Невера, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси: "Многие гости, приезжающие в нашу страну, отмечают, что территория Республики Беларусь очень красивая, ухоженная, величественные красивые леса. Но лес - это не только экология, это огромный ресурс для экономики Республики Беларусь. Мы занимаем лидирующие позиции в области деревообработки. Мы единственная постсоветская страна, которая за годы своей независимости нарастила площади леса. Поэтому очень важно сохранить то, что мы имеем, сохранить этот ценный ресурс. Традиционно в акции "Дай лесу новае жыццё!" принимают участие также и молодые специалисты. Именно они видят, что нужно своим трудом создавать и приумножать богатство Республики Беларусь".
"Я здесь работаю два года лесничим. И акции проходят как весной, так и осенью. Народ едет очень хорошо и оказывает большую помощь. А что касается приживаемости, мы делаем инвентаризацию лесных культур на первом и на третьем году. Как показывает практика по инвентаризации лесных культур, процент приживаемости составляет около 80-90 %", - отметил лесничий Логойского лесхоза Михаил Василевич.
Каждый желающий может внести свою лепту. Посадочного материала достаточно, около 350 млн саженцев уже посадили по республике. И время для практической помощи природе еще есть - акция продлится до 31 октября.