Владимир Орловский рассказал о ситуации на границе и новшествах для белорусских таможенников
Автор:Редакция news.by
Ситуация на белорусско-польской границе, очереди и дальнейшая перспектива движения товаров. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский дал большое интервью "Первому информационному" телеканалу.
Как дальше будем выстраивать отношения с Польшей и какие новшества ожидают белорусских таможенников, расскажем в проекте "Разговор у Президента" 15 сентября.
