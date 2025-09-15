Владимир Орловский рассказал о ситуации на границе и новшествах для белорусских таможенников

Ситуация на белорусско-польской границе, очереди и дальнейшая перспектива движения товаров. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский дал большое интервью "Первому информационному" телеканалу.



Как дальше будем выстраивать отношения с Польшей и какие новшества ожидают белорусских таможенников, расскажем в проекте "Разговор у Президента" 15 сентября.



