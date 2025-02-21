Влияет только зарплата? Что еще в приоритете у соискателя при выборе места работы

Светлана Шапорова является директором сервиса по поиску работы и персонала. В "Актуальном интервью" она рассказала, какие инструменты применяет работодатель, чтобы удержать сотрудника на работе, а также увеличиваются ли зарплаты в Беларуси.

Светлана Шапорова:

"Зарплата всегда занимает первое место, но работают сейчас разные инструменты. По опросам, которые мы проводим среди соискателей, видим, что для очень многих вышли на первое место совершенно другие факторы. Например, гибкий график труда".

Вместе с этой информацией директор привела и статистику, из которой видно, что медианная заработная плата росла два последних года.

"Сотрудники сервиса уже сейчас могут сказать, что зарплата будет продолжать расти и в 2025 году, но темпы прироста замедлятся. Это произойдет из-за того, что ее невозможно постоянно приращивать, но, тем не менее, работодатели будут делать акцент на удержании сотрудников, а деньги - один из основных факторов", - сказала Светлана Шапорова.

Конечно, каждая сфера растет по-своему. Есть сферы, где наблюдается высокий прирост (больше 20 %), и все это связано с "синеворотничковыми" позициями, которые сейчас востребованы на рынке труда.

Как констатировала эксперт, более 20 % выросли зарплаты в сфере розничной торговли и у рабочего персонала. Однако у некоторых из этих сфер конкуренция все равно сохраняется высокой, почему и очень сложно работодателям подобрать сотрудников.

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"Когда проанализировали данные, то увидели, что нужно еще обратить внимание и на абсолютные цифры. Они по зарплате в сфере розничной торговли, в сфере общепита существенно ниже, чем в сфере рабочего персонала и производства. Это говорит о том, что фактически эти сферы борются за одного и того же сотрудника, который может быть и курьером, и официантом, и водителем. Но он, конечно же, пойдет туда, где в абсолютных цифрах ему предложат более высокую заработную плату", - подробно объяснила директор.

Напоследок она подчеркнула, что рост есть, однако сферам, где очень сложно подобрать сотрудников (а такими являются общепит, розничная торговля (продавцы-кассиры), ресторанный бизнес), нанимателям придется увеличивать зарплаты, чтобы конкурировать со схожими сферами.