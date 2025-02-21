Светлана Шапорова назвала сферы, где сложнее было найти работу в 2024 году

Директор сервиса по поиску работы и персонала Светлана Шапорова поделилась информацией в "Актуальном интервью", каким стал 2024 год для рынка труда, а также появились ли на нем новые тенденции.

Светлана Шапорова заявила, что наниматели в 2024 году очень активно размещали вакансии. Пиком стал сентябрь - в этом месяце количество вакансий увеличилось на 30 % по сравнению с началом 2024-го. Такие цифры говорят о том, что все чувствовали себя хорошо, раз размещали вакансии и искали сотрудников.

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Что касается соискателей, то в начале года сказывается сезонность, поэтому они не были так активны, как работодатели. На сервисе было отмечено, что по откликам в мае их количество составило 15 штук. Это небольшое количество, поэтому работодателям не хватало сотрудников. Но уже к осени ситуация изменилась - количество резюме начало расти. Оно выросло на 34 %, а отклик к декабрю составил 20 резюме на одну вакансию, что уже является достаточно хорошей ситуацией, даже стабильной.

Светлана Шапорова также рассказала, что сервис занимается не только мониторингом количества вакансий и резюме, но еще и измеряет индекс одного из сайтов для поиска работы. "Благодаря ему мы измеряем конкуренцию на рынке труда и смотрим, что происходит на настоящий момент. Недавно конкуренция была такова: она составляла 7,7 резюме на одну вакансию", - привела цифру она.

Также эксперт объяснила, что это достаточно хорошая ситуация, потому что хорошей конкуренцией считается наличие пять-шесть резюме. А вот если заявлено ниже четырех - это уже красный флажок для работодателя, при котором ему сложно будет подобрать сотрудника.

Светлана Шапорова:

"Сейчас рынок труда неоднородный, и мы видим, что в некоторых сферах тяжелее сотрудникам искать работу, а где-то, наоборот, нанимателям сложнее подобрать сотрудников. Подбирать сотрудников сложнее в сфере, которая связана с массовым наймом. Это, например, розничная торговля, рабочий персонал (общепит, производство)".

А вот противоположная ситуация складывается в сферах, связанных с информационными технологиями, административным персоналом, маркетингом - здесь конкуренция составляет от 14 до 18 резюме на одну вакансию.