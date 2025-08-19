3.70 BYN
Внимание, фейк! МВД опровергло сообщение об изнасиловании минчанки российскими военными
В МВД официально опровергли информацию, которая появилась в сети Интернет о групповом изнасиловании российскими военными минчанки.
Сделан информационный вброс, чтобы опорочить военнослужащих соседней страны перед предстоящими совместными учениями "Запад-2025".
В МВД Беларуси официально заявляют: информация не соответствует действительности. Таких инцидентов не было. Как несложно проанализировать, фотороботы взяты из Интернета рандомно. Таких военнослужащих нет. Это лица, которые находились в 2018 году в розыске и созданы автоматическим генератором.
Также в ложном сообщении неверно указан телефон дежурной части. Борцы с организованной преступностью МВД нашей страны уже проводят проверку, чтобы вычислить тех, кто распространяет фейковые сведения.