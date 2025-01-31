Во Дворце Независимости состоялся откровенный разговор президента с учеными

Совершенствовать науку - значит сохранить независимость, обеспечить устойчивое развитие экономики и страны в целом. Это главный месседж Президента Беларуси ученым.

31 января лучшие умы из рук главы государства получили дипломы доктора наук и аттестаты профессора. Это давняя традиция - чествовать тех, кто сделал для отечественной науки больше других. Такие торжественные встречи - повод не только подвести итоги и отметить достижения, но и заглянуть в завтрашний день. Белорусская наука развивается по разным направлениям.

В Беларуси и впредь будут сохранять научные школы. Но интеллектуальную модернизацию нужно ускорять - только так возможно новое качество жизни. Президент гарантирует: науку поддержат, но при одном условии - ученые должны давать результат. По традиции Александр Лукашенко предложил участникам встречи открыто поговорить на важные темы - рассказать о своих достижениях, о дальнейшем видении развития страны и вкладе, который может и должно внести ученое сообщество.

Медицинская наука, судомоделирование, математика и даже бокс - о таких говорят: человек необычайной широты интересов. Ею движет любопытство к жизни и человеческой природе. Стремление постичь ее когда-то и привело в науку. И сегодня врач-онколог Анна Портянко - создатель уникального банка тканей и клеток, занесенного в реестр национального достояния. Автор ряда изобретений и методик руководит лабораторией, где помогают правильно установить диагноз, распознать болезнь и предложить ту самую спасительную пилюлю.

"Белорусская онкология сохраняет традиции советской онкологии. И вот централизация пациентов, онкологических пациентов по онкологическим центрам, диспансерам и РНПЦ онкологии, безусловно, позволяет концентрировать и высокие технологии для лечения онкологических пациентов, и, соответственно, диагностические технологии, как в нашем случае. И в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, это позволяет экономить ресурсы, концентрировать высококвалифицированные кадры, готовить эти высококвалифицированные кадры. Безусловно, этот подход себя оправдал", - рассказала Анна Портянко, заведующая республиканской молекулярно-генетической лабораторией канцерогенеза РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.

Научные школы - наше достояние. Медик уверена: у нас есть откуда черпать знания и кому передать компетенции.

Сохранена преемственность, есть и желание идти в науку. И те, кто выбирает этот путь, должны быть лучше нас, сказала ученый. Это и есть дело жизни многих наставников.

"Мы продолжаемся в учениках. И это нужно поддерживать. И именно школа, которой принадлежит ученый и которую он поддерживает, которую он развивает, в рамках которой уже его ученики становятся уже учителями для других, это в белорусской науке совершенно точно есть. Это не единственная школа, о которой я говорю. И это основа для научного развития", - продолжила Анна Портянко.

Свет белорусской науки собрался 31 января во Дворце Независимости. Это те, кому удалось не просто заглянуть за горизонты обывательского понимания, совершить уникальный прорыв, первым найти тот самый метод или технологию, но и быть замеченным. Здесь у каждого своя эврика.

"Когда мы, осматривая плод при помощи методики ультразвука или магнитно-резонансной томографии, обнаруживаем какие-то изменения, которые свидетельствуют о том, что у плода не так идет процесс формирования, для чего мы это делаем? Для того, чтобы вовремя выявить аномалию или врожденные наследственные заболевания, если правильно сказать. И после этого, изменяя тактику ведения такой беременности, тактику родоразрешения, минимизировать последствия. Это шанс родить здорового ребенка - раз, это шанс сделать счастливой семью", - делится Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета.

"Мы разработали пленки, которые поляризуют свет, они используются для бытовой промышленности, для оптоэлектроники. Это привносит достаточно большой вклад в экономику Республики Беларусь, потому что эти пленки раньше закупались. На это уходило много финансов, а сейчас мы научились сами это сделать", - поделился информацией Сиямак Насер Шахаб, заведующий кафедрой экологической химии и биологии Международного государственного экологического института им. А. Д. Сахарова БГУ.

Ряды научного сообщества страны сегодня пополнили 11 докторов наук и 7 профессоров. Это заслуженные исследователи в разных сферах: физике и математике, химики, аграрной науке, истории, медицине. Интеллект нации!

Президент всегда лично чествует ученых. Это еще одна традиция суверенной Беларуси - та самая, на которых держится страна. Наука - тоже одна из опор, без которых не будет ни развития экономики, ни укрепления обороноспособности, ни роста качества жизни.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси продолжат развивать национальные научные школы в том числе для того, чтобы дать новым поколениям молодых ученых широкое поле возможностей для самореализации.

"Мы живем в эпоху небывалого научного прогресса. Но времена не выбирают. Выбирает само время. Это оно сегодня ставит нам задачи одна сложнее другой. Задачи, которые без науки, без вас, уважаемые ученые, решить невозможно. Дальше двигаться без реальной науки невозможно. Отсюда и отношение государства к науке", - заметил белорусский лидер.

Президент убежден: нет ничего сложней изысканий ученых.

Это трудная миссия - сделать то, что завтра будет вашим конкурентным преимуществом, сделать так, что мир больше не будет прежним. В Беларуси есть основа и умные головы. Но задать придется новый темп!

"Нам в ближайшие годы предстоит существенно ускорить интеллектуальную модернизацию нашей экономики. Только при такой стратегии возможен прорыв, обеспечивающий новое качество жизни. И, я бы даже сказал, выживаемость любого общества", - отметил глава государства.

"Чтобы вы понимали остроту момента. Сегодня наука означает независимость государства. Технологии захватили мир, а страны, обладающие ими, не просто богатеют, но уже диктуют правила жизни, активно продвигают новое мироустройство. И суровая правда жизни в том, что мы вынуждены бороться за свое место в новом высокотехнологичном мире", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент анонсировал: готов предметно обсуждать вопросы, которые стоят сегодня перед наукой и страной. Так что с научной общественностью впереди большой разговор. Но как бы он не повернулся, главное неизменно - в фаворе наука прикладная. Та, что востребована экономикой и нашей жизнью.

"В ближайшее время мы встретимся в Национальной академии наук с научной общественностью и предметно обсудим вопросы, которые сегодня стоят перед государством и наукой. Но хочу еще раз четко обозначить мою позицию. Наш приоритет - прикладные научные исследования в тех сферах, где у нас есть серьезные компетенции и которые востребованы экономикой и самой жизнью. Под эти задачи мы всегда найдем средства и создадим самые благоприятные условия для ученых", - заверил белорусский лидер.

Впрочем, разговор с учеными о вполне земном зашел буквально сразу. Погода нынче чудит. И это испытание для аграриев.

Стандартный зимний минус всегда был препоной для вредителей. Но нынешние зимние сюрпризы могут обернуться серьезными весенними неожиданностями. Впрочем, ученые заверили: обстановку мониторят, но морозов все же ждут.

Обращаясь к директору Института защиты растений Национальной академии наук Александру Запрудскому, Президент спросил: "В связи с невероятной зимой (такого вообще никогда не было), что нам ждать весной?"

"На что обратить внимание необходимо прежде всего?" - уточнил Александр Лукашенко. "Прежде всего на массовый вылет вредных организмов, вредителей", - пояснил ученый. Он уточнил, что если раньше ключевым показателем для определения фитосанитарной обстановки был апрель, то "сейчас уже в феврале и марте надо более пристально и внимательно смотреть".

Погодные аномалии - серьезный вызов для науки. Как перезимует "урожай", если и зимой это не назовешь? Озимые культуры под ударом переменчивой погоды. Ученые не только должны на перспективу выводить новые сорта, совершенствовать технологии, но и проводить сиюминутные обследования посевов, брать пробы, оценивать состояние. Проблема в том, чтобы урожай "не проснулся" раньше времени. Это чревато серьезными потерями.

Говоря о зимовке сельскохозяйственных посевов, председатель Президиума НАН Владимир Гусаков заметил, что нынешняя зима исключительная для Беларуси. "Мы проводим обследование посевов по всем регионам. Ученые берут пробы, смотрят за состоянием", - рассказал он. "То есть растения в покое, спят?" - поинтересовался Александр Лукашенко. "Пока в покое. Если даже начнутся хотя бы маленькие морозы, в принципе, все сохранится, никаких проблем и опасностей, надеемся, не будет", - отметил Владимир Гусаков. "На следующей неделе заморозки будут и будут скачки до минус 15 при прояснениях. Минус 12-13 градусов заморозки будут, но через неделю этот скачок опять пойдет вниз и, как вы говорите, мы надеемся, что ближе к единице или минус трем морозы будут. Если юг, то это не совсем страшно. Там у нас больших морозов пока не будет. Может быть, к марту мы выдержим. Пораньше придется подкормить посевы, поскольку они израсходовали немало питательных веществ", - сказал Президент. "Мы вырабатываем рекомендации для всех регионов, для всех хозяйств, как поступать", - добавил руководитель НАН.

Но безопасность аграрная в нынешних реалиях не уступает безопасности национальной. Ее сегодня "представлял" Леонид Мальцев - в прошлом и министр обороны, и госсекретарь Совбеза, и глава пограничного комитета, а сегодня директор Института госслужбы Академии управления. Солидный послужной список - это опыт, который нужен и преподавателям, и студентам, и слушателям.

"Академия должна стать ведущей. Не потому, что она при Президенте. А потому, что скоро эти "академики" будут управлять страной. Это верхушка, там же и переподготовку проходят некоторые", - обратил внимание глава государства. Как защищать страну по всем фронтам - от информационного до экономического - в условиях санкций? Реальная практика - это школа жизни. Не оторваться от реалий - задача для всех управленцев, сказал Александр Лукашенко. И нынешних, и будущих.

Глава государства отметил, что некоторые не только молодые, но и преподаватели постарше, которые долго уже работают в учебном заведении, "несколько оторвались от жизни". "Так вот ваша задача опустить их на эту грешную землю. Как вы сказали, сделать практико-ориентированным наше обучение и нашу науку. На таких, как вы, специалистов я рассчитываю, - сказал Александр Лукашенко. - Я вас убедительно прошу, чтобы вокруг вас формировалось это здоровое ядро, которое на землю будет опускать всех тех, кто, как вы правильно сказали, привык хватать чужой опыт и переносить в Беларусь". "Это не наш путь. Мы шли от земли, мы делали то, что надо было людям. Потихоньку поднимались наверх и создали то, что народу нравится. Последние выборы это продемонстрировали. Может, кому-то не нравится. Но народу это нравится. Мы это для людей делаем. И мы это должны сохранить", - подчеркнул глава государства.

Президент не отрицает значимости фундаментальной науки. За ней важная роль и без внимания ее не оставят. Но крен стоит сделать в практическую плоскость. Развивать там и то, где есть опыт, и компетенции. Машиностроение - очевидный пример. Электротранспорт - веяние времени. Школа и опыт дают возможность сделать свой электрокар. Он уже на 70 % белорусский. Быть ближе к жизни - если эту формулу ученые выдержат, им гарантируют крепкое финансовое плечо.

"Наука наконец потихонечку, но начинает в этом направлении разворачиваться. Но только начинает разворачиваться. А мы уже все должны быть там, в этом процессе, если мы хотим выжить", - заявил Александр Лукашенко. "Выборы - это не только победа. Я ведь понимаю, чего хотят люди. Но без самих людей мы этого не сделаем. Без науки тем более, - продолжил он. - Эта пятилетка - не только пятилетка молодежи. Это пятилетка ученых. Мне неважно, какие вы будете - молодые, пожилые, среднего возраста или совсем старики. Главное, чтобы вы могли генерировать не только идеи, но и их серьезно разрабатывать и делать их прикладными для нашей жизни, для нашей экономики. Это главное. Будет экономика - будет и страна".

Диалог с учеными - это не только о наших научных успехах. Президент и пожурить может, если на деле выходит не все. Так, льняная отрасль в свое время получила мощную поддержку. Ценой колоссальных усилий возродили производство, запустили комбинаты. Не просто важная культура - национальный символ! Лен стал буквально детищем ученых и Президента лично. Но одно дело - лабораторный труд, другое - прикладной. В полях долгунец себя чувствует не всегда комфортно.

"Если откровенно, то я Институтом льна не восхищен. По крайней мере у себя вы научились возделывать лен (не прицепишься: прекрасный, каждый год это вижу), но я вам поручал создать систему по всей стране, чтобы был результат, - сказал Александр Лукашенко. - Мы восстановили и льносемстанции, потому что без семян какой может быть долгунец, и так далее. Но эффекта мы не получили. Того, о чем договаривались. Учтите, что нужен результат. Подумайте, как мы будем возделывать лен".

Словом, наука должна быть тесно вплетена в производство. А по сути - служить экономике. Это гарант и конкурентного развития, и в итоге благополучия страны и ее людей.

"Я очень уважаю труд ученых, преклоняюсь перед трудом ученых. Насколько это возможно, понимая, что без науки никак, помогал ученым. В этой пятилетке внимание будет еще пристальнее. Но это внимание не так - огулом и чохом. Я сказал, чему больше будем уделять внимание - то, что требуется на рынке сегодня и в обществе (не только в нашем), то мы и будем поддерживать. То, что приносит деньги, средства. И как бы ни было трудно, мы последние деньги отдадим для ученых, но нужен результат. Без результата никакой поддержки быть не может", - заявил белорусский лидер во время общения с учеными.

Монетизация исследований и разработок - главный критерий оценки эффективности нашей науки. Правило не ново. Президент лишь подтвердил: в стране готовы создавать все условия, но от ученых ждут прорыва. Впрочем, они и сами знают: научный поиск не остановить.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета им. Янки Купалы:

"Как всегда, Президент уделяет внимание всем сферам. И сегодня то, что он озвучил, что эта пятилетка - это пятилетка ученых, что эта пятилетка науки, и наука должна давать результат, это прозвучало и было очень важно для нас всех".

Инна Козыро, профессор Белорусского государственного медицинского университета:

"Для меня сегодня прозвучал момент наставничества. То есть вот этот момент, когда мы будем передавать опыт нашим молодым студентам. За будущее науки действительно спокойна. И наши доктора, наши медики, студенты спокойны, потому что хотят идти в науку, хотят заниматься, хотят что-то делать полезное на благо нашей Родины".