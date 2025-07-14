Представители 44 стран приняли участие в международном форуме искусств "Славянский базар"

Витебск говорит "До свидания!" XXXIV "Славянскому базару", чтобы вернуться уже с юбилеем. Артисты, участники и гости из 4 десятков стран увезли яркие впечатления от шоу-программ.

Фестиваль запомнится ночными концертами, представлениями кукольных театров, выставками, проектами Дней молодежи и Союзного государства, а еще гостеприимством белорусов.

XXXIV форум искусств запомнится аншлагами сразу на двух крупных площадках. В 2025 году конкуренцию Летнему амфитеатру составил Витебский центральный спортивный комплекс. Успехом пользовались проекты и на открытых локациях по всему городу. Уличные локации форума посетили более 200 тыс. человек.

14 участников во взрослом конкурсе (столько же в детском) покорили знаменитую витебскую сцену. Уверенная победа у Амалии Сухан - Гран-при детского музыкального состязания остался в Беларуси. А также первое место у Валерии Бернатович. На Витебском небосклоне зажглись новые звезды.

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Амалия Сухан, обладатель Гран-при XXIII Международного детского музыкального конкурса "Витебск":

"Это победа для всей нашей страны. Зарабатывали мы ее именно для Беларуси".

Мечта сбывается на "Славянском базаре". Именная звезда народного артиста России Юрия Антонова зажглась на Аллее лауреатов. Легенда эстрады, композитор, музыкант стал обладателем специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

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"Во многом успех в моей музыкальной деятельности сыграла именно Беларусь. Много работал здесь, у нас было очень много гастролей, но пришло время расстаться, и я это делал с большим сожалением", - поделился Юрий Антонов.

За эмоциями и белорусским колоритом на международный форум искусств приехали представители 44 стран. Музыканты, художники, ремесленники создавали праздник по всему городу. Шоу-программы мирового уровня и импровизации уличных артистов - это все "Славянский базар" в Витебске.

Олег Газманов, народный артист России:

"Мне очень нравится здесь. Во-первых, очень доброжелательная публика. Очень люблю этот зал, видно всех зрителей".

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Люди пишут, что это было необычно, такого фестиваля еще никогда не было. Но самое приятное, что практически после каждого фестиваля мы получаем такие сообщения. И очень важно оправдывать те надежды, которые на нас возлагают, в первую очередь, наши зрители. Для артиста и зрителя вот эта Витебская площадка самая благодатная. Они здесь встречаются".

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Всю неделю Витебск не спал. Ежедневно в афише были десятки проектов. Между концертами и спектаклями - успеть в город мастеров. Народные умельцы скажут, что купить такие изделия можно только раз в году - в Витебске на "Славянском базаре".

Во время фестиваля правоохранители несли службу в усиленном режиме. Безопасность каждого, кто приехал в Витебск, стояла на первом месте.

Максим Суббота, начальник УВД Витебского облисполкома:

"Главная цель сотрудников милиции - обеспечение общественной безопасности - выполнена. Никаких чрезвычайных происшествий и преступлений в местах проведения фестивальных мероприятий не допущено. Обеспечен порядок на улицах города, а также на высоком уровне обеспечена дорожная безопасность".