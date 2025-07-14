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Зарплаты "в конвертах". Екатерина Лихачева рассказала об ужесточении ответственности работодателей
В Беларуси ужесточена ответственность за выплаты "в конвертах". Соответствующий закон подписал Президент. Документ скорректировал правила в сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения.
Так, плательщикам налога на профессиональный доход дана возможность самостоятельно доплачивать в Фонд соцзащиты населения взносы на пенсионное страхование. Нынешние ограничения не всегда позволяли сформировать свои будущие пенсионные гарантии в полном объеме.
А для ИП такие взносы теперь будут дифференцированы в зависимости от уровня дохода. К тому же сроки оплаты продлены до 31 марта. Кроме того, закон усиливает ответственность для работодателей, которые выплачивают своим работникам серые зарплаты, а получателям таких выплат снижены соцгарантии.
Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
"Для тех, кто выплачивает заработную плату в конвертах, взносы бюджет фонда будут начисляться из суммы фактически выплаченной заработной платы. То есть мы не ограничиваем ее пятикратным размером, как сегодня ограничивается вся заработная плата. И если сумма фактически выплаченной заработной платы в конвертах ниже пяти средних заработных плат по республике, то взносы берутся из пяти средних заработных плат по республике. Мы для них ставим максимальный предел уплаты взносов. Мы понимаем, что работодатель платит, человек получает эту заработную плату. Заинтересованности тоже быть не должно. Поэтому для граждан, получающих заработную плату в конвертах, взносы в бюджет фонда будут учитываться в минимальном размере. То есть человек сформирует страховой стаж для будущей пенсии, но только в минимальном размере, даже если размер заработной платы был существенным".
А для взыскания задолженностей с субъектов хозяйствования органам ФСЗН теперь не нужно будет обращаться в нотариат. Фонд получил право самостоятельно выносить решения. Это позволит оперативно решать такие вопросы.