Зарплаты "в конвертах". Екатерина Лихачева рассказала об ужесточении ответственности работодателей

А для ИП такие взносы теперь будут дифференцированы в зависимости от уровня дохода. К тому же сроки оплаты продлены до 31 марта. Кроме того, закон усиливает ответственность для работодателей, которые выплачивают своим работникам серые зарплаты, а получателям таких выплат снижены соцгарантии.

"Для тех, кто выплачивает заработную плату в конвертах, взносы бюджет фонда будут начисляться из суммы фактически выплаченной заработной платы. То есть мы не ограничиваем ее пятикратным размером, как сегодня ограничивается вся заработная плата. И если сумма фактически выплаченной заработной платы в конвертах ниже пяти средних заработных плат по республике, то взносы берутся из пяти средних заработных плат по республике. Мы для них ставим максимальный предел уплаты взносов. Мы понимаем, что работодатель платит, человек получает эту заработную плату. Заинтересованности тоже быть не должно. Поэтому для граждан, получающих заработную плату в конвертах, взносы в бюджет фонда будут учитываться в минимальном размере. То есть человек сформирует страховой стаж для будущей пенсии, но только в минимальном размере, даже если размер заработной платы был существенным".