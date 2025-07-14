Лукашенко - Беглову: Идейность - основа наших взаимопониманий

25 лет отношениям Минска и Санкт-Петербурга - так сложилось исторически: Cеверная столица всегда была опорой для Беларуси. Послевоенный Минск восстанавливали именно ленинградцы. По сей день Санкт-Петербург остается надежным партнером.

Президент Беларуси и в дальнейшем гарантирует на своем уровне поддержку различным проектам. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с губернатором Александром Бегловым. Наше взаимодействие всестороннее: начиная от поставок продукции до крупных логистических проектов. 230 тыс. тонн продукции из Беларуси сегодня отправляется в Санкт-Петербург.

Северная столица России закупила сейчас партию белорусских электробусов. По запросу коллег белорусы изготовили и специальную коммунальную технику. В самое ближайшее время ее ждет тест-драйв.

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Со многими российскими губернаторами очень часто Александр Лукашенко проводит переговоры. С кем-то приходится обсуждать сотрудничество, если не с нуля, то как минимум говоря о перезагрузке. А если приезжают такие люди, как Беглов, это уже особое отношение. Сам Александр Лукашенко называет губернатора Санкт-Петербурга настоящим белорусом. Он действительно сделал немало для развития отношений с близким во всех смыслах нам Питером.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Я очень ценю, как и все белорусы, наши добрые и теплые отношения с Санкт-Петербургом".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a9b5da7-1cbd-4367-b3e6-af817a0909b9/conversions/88db668f-1f8c-4920-a12d-c91e96665424-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a9b5da7-1cbd-4367-b3e6-af817a0909b9/conversions/88db668f-1f8c-4920-a12d-c91e96665424-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a9b5da7-1cbd-4367-b3e6-af817a0909b9/conversions/88db668f-1f8c-4920-a12d-c91e96665424-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a9b5da7-1cbd-4367-b3e6-af817a0909b9/conversions/88db668f-1f8c-4920-a12d-c91e96665424-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко

Александр Лукашенко отметил, что самые пострадавшие люди в этой войне - белорусы и ленинградцы. Именно ленинградцы в послевоенный период оказали существенную поддержку белорусам и городу Минску в восстановлении и возрождении.

"Ленинградцы первыми пришли к нам на помощь. Поэтому у нас очень существенная глубина наших отношений, основанная на этом братстве", - сказал белорусский лидер.

"Ленинград для нас, Питер - приоритет приоритетов", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что это связано не только с неплохим уровнем развития торгово-экономического сотрудничества. Президент рассчитывает, что в ближайшее время стороны в этом плане перешагнут отметку в 2,5 млрд долларов.

"Мы это можем сделать. Дело не только в этом. А дело в духовности, идейности, которая является основой наших взаимоотношений", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Беглов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b3d700c-7533-4864-ab74-d17c4bae5a49/conversions/794f2c71-d1e7-490e-811a-b93acc8dc1b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b3d700c-7533-4864-ab74-d17c4bae5a49/conversions/794f2c71-d1e7-490e-811a-b93acc8dc1b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b3d700c-7533-4864-ab74-d17c4bae5a49/conversions/794f2c71-d1e7-490e-811a-b93acc8dc1b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b3d700c-7533-4864-ab74-d17c4bae5a49/conversions/794f2c71-d1e7-490e-811a-b93acc8dc1b1-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Беглов

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

"Хотелось поздравить Вас с убедительной победой. Вы действительно народный Президент - народ вас избрал. Я вчера с удовольствием посмотрел газету и прочитал ваше первое интервью 31 год назад, когда Вас впервые избрали в стране первым Президентом Республики Беларусь. Я проанализировал, что с того времени и по сегодняшний день Вы практически не изменили своим принципам, тем решениям, которые Вы тогда принимали и которые принимаете сегодня. Они стабильны и фундаментальны - это позволило вызвать уважение среди белорусского народа, среди россиян и среди стран СНГ. Я полностью разделяю Ваши слова, что наши отношения между Россией, Республикой Беларусь, между Санкт-Петербургом, действительно братские и родственные. Поэтому у нас все и получается".

Александр Лукашенко и Александр Беглов видятся часто. Помимо ежегодных визитов в Беларусь губернатор всегда лично встречает Президента на ленинградской земле, когда глава белорусского государства прилетает на саммиты. То есть постоянно удается поддерживать контакты. И если такие есть, оперативно решать вопросы.

"Если говорить о ключевых моментах сотрудничества в торгово-экономическом отношении, вы прекрасно понимаете, что Беларусь - это не только страна с продвинутой аграрной политикой и результатами. Это, прежде всего, машиностроительная страна. Мы можем немало. И это также заслуга всех советских людей. Все то, что мы создавали в советский период, вы тоже знаете, мы сохранили. Мы ничего не разрушили и не продали. Там, где государство может работать и управлять, нами сохранена государственная собственность. Мы не препятствуем развитию частной собственности. Мы наоборот поддерживаем, равные условия создаем, но гигантские предприятия, компании, которые были созданы в советский период, сегодня работают и дают результат. Ленинград - это город, который заинтересован прежде всего в поставках пассажирской, коммунальной техники. Мы это делаем, это основа наших торгово-экономических отношений с вашим городом", - отметил Президент Беларуси.

"Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован - оппозиционные так называемые СМИ, не пиарились на том, что где-то какая-то неисправность у нашей техники", - сказал белорусский лидер.

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Александр Лукашенко в этом плане предложил при необходимости наладить качественное техническое обслуживание белорусской техники в Санкт-Петербурге, чтобы полностью отвечать за эту сферу.

Кто хоть раз бывал в Питере, обязательно захочет туда вернуться. Люди, атмосфера - все пронизано историей. К белорусам там относятся с особой теплотой. Наша общая история - тот самый фундамент. В Питере много белорусского, начиная от продуктов в магазинах до пассажирской и коммунальной техники. Всего этого будет еще больше для комфорта и удобства людей.

Есть интерес в Санкт-Петербурге и к белорусской коммунальной технике. Для нужд российской северной столицы даже произвели специальный образец техники для уборки улиц, которая в ближайшее время прибудет для опытной эксплуатации.

Александр Лукашенко предложил продолжать сотрудничество по поставкам лифтового оборудования.

"Мы немало поставили лифтов в Питер. Готовы это продолжать и дальше, готовы создавать у вас совместные предприятия по всем направлениям, которые вас интересуют. Главное, нам нужны гарантии. Если есть гарантия губернатора, что вот это развиваем вот здесь. Мы с удовольствием идем под ваши гарантии. Нам это важнее, чем финансовые какие-то гарантии. Поэтому, если есть желание, мы можем создавать такие совместные предприятия. Мы уже можем осуществлять приличную локализацию, хотя наш продукт белорусский всегда наполовину российский. Начиная от металла и других комплектующих, мы закупаем в Российской Федерации. Поэтому, если мы даже организуем сборочное производство на начальном этапе у вас в Ленинграде, то оно на 50 % будет российским. Оно уже будет локализовано", - сказал глава государства.

Ленинградская область очень помогла, когда для Беларуси закрылись порты Прибалтики. Уже третий год свои товары Беларусь отправляет морским путем, в том числе через порт Бронко под Питером, где у белорусов есть свой терминал. Старт этому проекту лично давали лидеры Беларуси и России. В 2025 году Беларусь еще больше увеличит количество перенаправляемых грузов и не отказывается от идеи строить свой порт в Мурманске.

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Алекксандр Лукашенко:

"Я хочу Вас поблагодарить за ту поддержку, которую Вы оказывали и мне, и Беларуси, и нашей компании, которая занимается строительством порта в Бронке. Немало сделано. Я помню тот момент, когда Владимир Владимирович предложил мне на катере прокатиться. Я удивился, что он до метра знает всю портовую территорию. На этом этапе мы вам очень благодарны за ту поддержку, которую вы оказываете. Мы перевезем в этом году через этот порт около 7 млн тонн разных грузов - и сыпучих, и нефтепродуктов. Будем грузить все. Будем развивать этот порт и будем грузить. Мы планируем 7 млн - это совсем немного для нас. Планируем еще и в Мурманск выйти. Если вдруг это резервное место, но там надо строить этот порт, на это уйдет немало лет. Поэтому для нас это основная дорога в мир для нашей продукции".

Оценка любого сотрудничества - это видимость результата: доступные качественные продукты на полках по приемлемым ценам, хорошее транспортное сообщение, порядок от чистоты на улицах до глобального. Во многом все зависит от того, кто руководит процессом. Губернатор Питера уже 6 лет работает в этой должности. Всегда все вопросы продвигались максимально быстро. Такой же эффективности хотелось бы и с другими регионами.

"Мы не отказываемся от работы на государственном уровне. Смотрю, и вы уже не только на картошку, но и в целом на борщевой набор пытаетесь цены отрегулировать. Хотя нас критиковали в прошлом году, что мы регулируем цены. Мы ничего не регулировали. Мы просто хотели установить правила. Как я главному нашему ценовику говорю, не надо ничего регулировать, мы не умеем это делать, и это невозможно сейчас в этом хаосе. Надо цену справедливости установить", - сказал глава государства.

"Не так, чтобы на Лазурном Берегу живот греть и получать 70 тыс. долларов в месяц, в то время как 500-700 белорусских рублей контролер-кассир в торговле получает. Вот, он - великий хозяин, учредитель. Это справедливо? Это несправедливо", - заметил глава государства.

"Но чувствую, что с изменением правительства после выборов там начались шалости. Я это вижу. Мне люди пишут каждый день. А пресс-служба анализирует это и все мне на стол. Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливости", - заявил Александр Лукашенко, обращаясь к представителям белорусской стороны на встрече. В их числе были в том числе первый вице-премьер Николай Снопков, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

"Сейчас главный вопрос у нас и в России - справедливость. Люди хотят справедливости. Они далеки от нашей этой экономики. Это им и не надо. Но они хотят справедливости. Чтобы, придя в магазин, он не чувствовал себя как в музее - посмотрел на "экспонат" и ушел, потому что в кармане нет денег. Я абсолютно убежден, что и Россия к этому придет. Наши народы славянские - Украина, Беларусь, Россия прежде всего - они несправедливости не потерпят. Хотим мы этого или нет, мы вынуждены будем эту справедливость создавать. Не обязательно таким путем. Каким-то другим", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому вот так вот потихоньку мы выполняем свои функции, свою роль. И я абсолютно убежден, что и Россия к этому придет. Наши народы, славянские, несправедливости не потерпят. Хотим мы этого или нет, мы вынуждены будем эту справедливость создавать", - отметил Александр Лукашенко.

Сейчас для Минской и Северной столицы важна дальнейшая экономическая интеграция. Совместные проекты будут продвигаться еще быстрее. 3 июля, в День Независимости, в центре Питера открылось Белорусское генконсульство - это тоже было поручение лидеров Беларуси и России.

Александр Беглов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cb5ee68-9c86-4031-b3ae-a270eb7da308/conversions/307f2e1b-6c23-420f-a4eb-ab8b020f286b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cb5ee68-9c86-4031-b3ae-a270eb7da308/conversions/307f2e1b-6c23-420f-a4eb-ab8b020f286b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cb5ee68-9c86-4031-b3ae-a270eb7da308/conversions/307f2e1b-6c23-420f-a4eb-ab8b020f286b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cb5ee68-9c86-4031-b3ae-a270eb7da308/conversions/307f2e1b-6c23-420f-a4eb-ab8b020f286b-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Беглов

"У вас замечательный Президент, действительно народный, очень грамотный. Сегодня мы провели беседу, многому научились. Он говорит очень откровенно, я бы сказал, такие фундаментальные вещи, которые нужно действительно развивать. Он говорил, что нельзя работать "покупатель – продавец", тогда товарооборот не будет расти. Важно другое - важна интеграция. Поставлена задача, которая сегодня претворяется в жизнь и Владимиром Путиным, и Александром Лукашенко, это интеграция производств", - сказал Александр Беглов.

Интеграция есть во всех сферах. Губернатор неоднократно делал акцент на этом. Удается достичь хороших результатов, потому что плотно работают команды с белорусским правительством. 14 июля прямо во время переговоров с премьером Турчиным Беглову пришло сообщение о подписании контракта на поставку белорусских электробусов. Также принято решение о создании мультибрендового сервисного центра по обслуживанию белорусской техники. Есть планы по новым поставкам. Питерцы до конца года закупят еще 50 троллейбусов.

Продолжится активная работа и на уровне парламентов. На переговорах договорились активизировать сотрудничество в области здравоохранения и образования.

Наталья Кочанова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/494f4045-edc7-46c2-bf8e-947cdc78054d/conversions/dfda20c3-4158-4b8c-ba84-60dbff63624a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/494f4045-edc7-46c2-bf8e-947cdc78054d/conversions/dfda20c3-4158-4b8c-ba84-60dbff63624a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/494f4045-edc7-46c2-bf8e-947cdc78054d/conversions/dfda20c3-4158-4b8c-ba84-60dbff63624a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/494f4045-edc7-46c2-bf8e-947cdc78054d/conversions/dfda20c3-4158-4b8c-ba84-60dbff63624a-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Кочанова

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Что касается дальнейшего развития наших отношений в области здравоохранения, для нас это важная тема. Тема важна как демографическая безопасность, оказание медицинской помощи высококвалифицированной, высокотехнологичной жителям наших стран. Сегодня есть очень серьезные наработки в Санкт-Петербурге по лечению онкологических заболеваний, в педиатрии есть новые наработки, такие же наработки есть и здесь, в Беларуси".

Совет Республики и ведущие врачи Беларуси провели встречу с представителями Санкт-Петербургского клинического онкоцентра имени Напалкова и Международного центра сердца. Ключевые направления сотрудничества - онкология, кардиохирургия, диагностика и реабилитация. Обсудили организацию совместных научных проектов и повышение квалификации специалистов.