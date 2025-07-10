Главное в ликвидации последствий стихии в Могилеве - решить важные вопросы для жизни людей

Навести порядок в городе в кратчайшие сроки - такая задача стоит перед коммунальными службами Могилева после урагана.

В ночь на 10 июля в результате грозового шторма несколько сотен частных домов осталось без электричества, некоторые без кровли, от упавшего дерева погиб человек.

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140 бригад работали в Могилеве над устранением последствий, в том числе техника и специалисты лесхозов, а также военные.

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К работе подключились и жители областного центра. Прошел общегородской субботник. Начинает возвращаться к производственному процессу Могилевхимволокно.

Константин Сиротин, первый заместитель гендиректора ОАО "Могилевхимволокно":

"Частично электроснабжение предприятия восстановлено. И, соответственно, часть технологических цехов запущена по нормальной схеме. Остается один вопрос - восстановление технологического токопровода. Вся работа организована в круглосуточном режиме. После того, как будет восстановлена нормальная схема электроснабжения, приступим к запуску оставшихся технологических цехов предприятия".

Дмитрий Вишеватый, начальник центральной диспетчерской службы РУП "Могилевэнерго":

"Жалоб уже не поступает. Если какие-то плановые работы, и требуется для этого отключать электрическую энергию, то в плановом порядке с потребителями все это согласуется. Среди основных работ на сегодня - вывоз и утилизация упавших деревьев, восстановление кровель. Ведутся работы по 33 адресам социального значения и 49 частным домовладениям".