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Развитие Санкт-Петербурга через фотографии представили на выставке в Минске
Города-герои объединяют не только совместные проекты в экономической, социальной и культурной сферах, а еще общее историческое наследие. К Вечному огню на площади Победы в Минске гости возложили цветы.
Роман Волковский, и.о. председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями (Санкт-Петербург, Россия):
"Мы очень рассчитываем, что нам удастся расширить количество мероприятий по взаимному сотрудничеству, по обмену между нашей молодежью. Очень много направлений перекликаtтся - в первую очередь, это история. В этом году мы празднуем 80-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. Большое количество проектов реализуется в Санкт-Петербурге. Мы знаем, что также большое количество реализуется в Минске и Беларуси".
Евгений Панкевич, председатель Комитета по развитию туризма (Санкт-Петербург, Россия):
"Каждый год мы привозим все свои турпродукты и показываем их коллегам, делимся опытом. У нас хорошее, четкое, прямое авиасообщение. У нас развитая сеть дорог, и дорожный туризм сегодня приобретает большую значимость. Поэтому у нас комплексно развиты все маршруты".
В маршруте делегации - деловые встречи и тематические форумы. Молодежь собралась за круглым столом в Национальном детском технопарке. Инновационно-образовательное пространство вдохновляет на новые проекты и инициативы, в том числе и среди молодых лидеров.
Андрей Казакевич, первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы и по делам молодежи:
"В рамках двух дней мы будем активно работать - обсуждать различные направления работы с молодежью. Сегодня это проектная деятельность, а далее это будет уже общественная работа, вовлечение в нее. Внимательно изучим вопросы и пригласим наших гостей на Минский тракторный завод, где рассмотрим аспекты подходов к работе с молодежью предприятий и организаций".
Представили гостям и новую современную площадку, которую открыли в Минске в преддверии Дня Независимости - Дом молодежи.
Здесь же презентовали самые крупные белорусские проекты - "Королева студенчества" и "Студент года", которые ежегодно дают возможность раскрыть таланты.
Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
"У нас молодежь очень творческая. Мы договорились, что ребята приедут к нам в ноябре и посмотрят, как у нас проходит глобальный замечательный проект "Студент года", примут наш опыт. Мы с нетерпением ждем приглашения на их мероприятия".
Никита Дмитриев, руководитель Центра городских волонтеров (Санкт-Петербург, Россия):
"Только пообщавшись, мы можем улучшить нашу историю, проекты и понять, как мы можем быть друг другу полезны".
Сочетание исторического наследия и современного развития Санкт-Петербурга через фотографии представили на выставке. На мольбертах: инстаграмный двор-колодец, знаменитые алые паруса, укромные лестницы в парадных - всего 15 стендов, которые отражают величие архитектуры, культурные традиции и инновационные проекты города с многовековой историей.