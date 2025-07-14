Развитие Санкт-Петербурга через фотографии представили на выставке в Минске

Города-герои объединяют не только совместные проекты в экономической, социальной и культурной сферах, а еще общее историческое наследие. К Вечному огню на площади Победы в Минске гости возложили цветы.

Роман Волковский, и.о. председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями (Санкт-Петербург, Россия):

"Мы очень рассчитываем, что нам удастся расширить количество мероприятий по взаимному сотрудничеству, по обмену между нашей молодежью. Очень много направлений перекликаtтся - в первую очередь, это история. В этом году мы празднуем 80-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. Большое количество проектов реализуется в Санкт-Петербурге. Мы знаем, что также большое количество реализуется в Минске и Беларуси".

Евгений Панкевич, председатель Комитета по развитию туризма (Санкт-Петербург, Россия):

"Каждый год мы привозим все свои турпродукты и показываем их коллегам, делимся опытом. У нас хорошее, четкое, прямое авиасообщение. У нас развитая сеть дорог, и дорожный туризм сегодня приобретает большую значимость. Поэтому у нас комплексно развиты все маршруты".

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В маршруте делегации - деловые встречи и тематические форумы. Молодежь собралась за круглым столом в Национальном детском технопарке. Инновационно-образовательное пространство вдохновляет на новые проекты и инициативы, в том числе и среди молодых лидеров.

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы и по делам молодежи:

"В рамках двух дней мы будем активно работать - обсуждать различные направления работы с молодежью. Сегодня это проектная деятельность, а далее это будет уже общественная работа, вовлечение в нее. Внимательно изучим вопросы и пригласим наших гостей на Минский тракторный завод, где рассмотрим аспекты подходов к работе с молодежью предприятий и организаций".

Представили гостям и новую современную площадку, которую открыли в Минске в преддверии Дня Независимости - Дом молодежи.

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Здесь же презентовали самые крупные белорусские проекты - "Королева студенчества" и "Студент года", которые ежегодно дают возможность раскрыть таланты.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

"У нас молодежь очень творческая. Мы договорились, что ребята приедут к нам в ноябре и посмотрят, как у нас проходит глобальный замечательный проект "Студент года", примут наш опыт. Мы с нетерпением ждем приглашения на их мероприятия".

Никита Дмитриев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c67c81c3-b4a7-4a33-bdb0-d402ee8031db/conversions/b27a6fdd-bb83-408f-acfe-596a130e4b28-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c67c81c3-b4a7-4a33-bdb0-d402ee8031db/conversions/b27a6fdd-bb83-408f-acfe-596a130e4b28-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c67c81c3-b4a7-4a33-bdb0-d402ee8031db/conversions/b27a6fdd-bb83-408f-acfe-596a130e4b28-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c67c81c3-b4a7-4a33-bdb0-d402ee8031db/conversions/b27a6fdd-bb83-408f-acfe-596a130e4b28-xl-___webp_1920.webp 1920w Никита Дмитриев

Никита Дмитриев, руководитель Центра городских волонтеров (Санкт-Петербург, Россия):

"Только пообщавшись, мы можем улучшить нашу историю, проекты и понять, как мы можем быть друг другу полезны".