Белорусы построили "Изумрудный город" для детей Воронежа

Сотрудничество с российскими регионами идет большими темпами. В Воронеже открыли детский сад "Изумрудный город", который для российских детей построили белорусские строители. Он входит в состав большого образовательного центра "Содружество", который также построили белорусские специалисты.

Беларусь является надежным партнером Воронежской области. В 2024 году товарооборот вырос на 20 %, и есть все предпосылки нарастить его до 1 млрд долларов. Основное направление сотрудничества - строительство. За последние 5 лет сумма инвестиций в эти проекты составила более 11 млрд российских рублей.

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В 2021 году под Воронежем белорусы построили школу на 520 мест. Через два года, в 2023-м, уже в самом Воронеже открыли самую большую школу в России - это даже не школа, а целый образовательный центр. Назвали его "Содружество". Он рассчитан на 3000 учеников и 200 педагогов.

У центра появился свой детский сад на 600 мест. Концепция обучения построена так, что малыши (а это дети от 1,5 до 7 лет) учатся логике, творческому мышлению и концентрации внимания через игру. Они словно попадают в сказочную страну, где каждый ребенок - это герой, а каждое его действие - настоящее волшебство.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Проект "Изумрудный город" является сказкой для самого дорогого, что есть в двух странах, - для нашего будущего, наших детей. Мы искренне благодарны за такие братские и дружеские отношения с руководством Воронежской области".

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Дан старт и следующему белорусско-российскому проекту. Недалеко от Воронежа, в селе Александровка, заложили камень, где скоро начнется стройка новой общеобразовательной школы. Соглашение о сотрудничестве было подписано на XII Форуме регионов в Беларуси и России, который прошел в июне 2025 года в Нижнем Новгороде.

Владимир Ленчиков, замдиректора по строительству ООО "Стройинжиниринг":

"Эта школа имеет современный архитектурный ломаный дизайн. Уникальность данного объекта в том, что эта территория находится на площади 5 гектаров. Есть спортивные площадки как для маленьких детей начальных классов, так и большое спортивное ядро, расположенное поодаль от школы".

Кроме строительства, есть еще два важных направления сотрудничества - это поставки пассажирской и специализированной техники. В 2025 году Воронеж планирует потратить более 1 млрд российских рублей на закупку белорусских автобусов. Также Беларусь передала этому российскому региону партию суперсовременных пожарных машин предприятия "ПОЖСНАБ". Ключи от первых четырех автомобилей получили спасатели, которые в 30-градусную жару несут службу в районах с высоким риском пожаров. Всего будет поставлено 33 машины. Общая сумма контракта почти 900 млн российских рублей.

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Как отметил губернатор Воронежской области, сегодня надо укреплять кооперационные связи между предприятиями. В сельском хозяйстве это касается поставок семян, а также сотрудничества в племенном животноводстве.

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:

"В промышленности есть определенные наработки, которые можно будет реализовать. В проекте, который строится белорусской стороной у нас по переработке шин, мы хотели бы более глубокую кооперацию, в частности в электронике и микроэлектронике. Компетенции очень высокие есть у коллег из Беларуси".