Во Дворце Республики Роман Головченко наградил представителей различных сфер

Фото: belta.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, сообщила БЕЛТА.

10 октября во Дворце Республики по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко премьер-министр вручил государственные награды людям, чьи достижения по праву отмечены государством. "Каждый из присутствующих здесь не просто профессионал и специалист в своей сфере. Вы - те, кто не боится принимать решения, кто своим мастерством и талантом делает нашу страну сильнее и лучше. А ваши достижения - это не только личные успехи, но и вклад в общее дело, в дело, которое объединяет нас всех. Вы - это настоящая опора и гордость нашей страны", - отметил Роман Головченко.

За большой вклад в укрепление экономической безопасности государства, многолетнюю добросовестную работу при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции медалью "За трудовые заслуги" награждены люди, чьи опыт и знания позволили реализовать один из самых значимых и амбициозных проектов страны - освоение мирного атома. "Не располагая большими запасами углеводородов, Беларусь когда-то сделала ставку на развитие атомной энергетики. Решение о масштабной стройке было принято главой государства в 2008 году. И все мы знаем, насколько непростым было это решение. Проект был заложен в концепцию энергетической безопасности нашей страны, в ее основу, что позволило существенно повысить энергобезопасность государства", - обратил внимание глава правительства.

По его словам, в последние несколько лет изменение геополитической ситуации и вызванный санкциями и внешними ограничениями мировой энергетический кризис повлияли на экономику ряда европейских стран и, соответственно, на качество жизни людей, когда тарифы на энергоресурсы значительно выросли. Это заставило многих, в том числе и наших соседей, пересмотреть свои энергетические стратегии, подчеркнул премьер. Например, о намерениях построить атомную станцию заявили Болгария, Латвия, Польша, Франция, Чехия, Швейцария и другие.

Фото: belta.by

"Буквально недавно, посещая нашу страну с визитом, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил не только высочайший технический и эксплуатационный уровень нашей АЭС, но и сказал, что Беларусь - это фактически эталонный пример того, как страна-новичок органично вошла в клуб мировых держав, использующих мирный атом. Не только с точки зрения самой станции, но и с точки зрения строительства и развития инфраструктуры вокруг нее, подготовки национальных кадров в этой сфере и, конечно же, соблюдения всех самых высоких стандартов атомной безопасности. Доля электроэнергии, которая уже сейчас вырабатывается на Белорусской АЭС, в общем объеме производства энергии в стране составляет более 25% и будет только расти. Атомная электростанция когда-то была мечтой, в которую было сложно поверить, но нашлись люди, которые сделали эту мечту целью своей жизни, добились успехов, и сегодня это предмет гордости для нашей страны", - заявил Роман Головченко.

Кроме этого, сегодня также заслуженно наградили представителей аграрной отрасли. "Вы ежедневно вносите неоценимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и развитие агропромышленного комплекса страны. Безусловно, сельскохозяйственное производство было, есть и будет одним из приоритетов государственной политики, - подчеркнул премьер-министр. - По итогам текущего сезона будет получено около 10 млн т зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу на зерно и маслосемена крестоцветных культур. До конца 2024 года планируется ввести более 60 современных молочно-товарных комплексов, строительство которых осуществлялось с использованием государственной поддержки. Эта программа будет продолжена и в следующем году. Что особенно важно - нашу продукцию знают в более чем ста странах мира. Она конкурентна на мировых рынках и отличается самым высоким качеством".

Фото: belta.by

Он напомнил, что когда-то давно в стране стоял вопрос о том, чтобы накормить своих людей. "Теперь же экспорт продовольствия по итогам 2024 года приблизится к 9 млрд долларов. За такими успехами отрасли, безусловно, стоит ежедневный кропотливый, не всегда заметный и очень непростой труд аграриев, за что вам большое спасибо", - сказал белорусским аграриям глава правительства.

Традиционно отмечены и заслуги работников налоговых органов. "В условиях постоянных налоговых изменений ваша работа становится более важной и многогранной. Вы не только обеспечиваете соблюдение налогового законодательства, но и активно участвуете в его совершенствовании. Способствуете и помогаете адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса как предпринимателям, так и гражданам. Ваша способность разъяснять новшества, оказывать поддержку налогоплательщикам - важный вклад в формирование прозрачной и справедливой налоговой системы", - добавил Роман Головченко.

Одним из награжденных в этой сфере стал начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, получивший медаль "За безупречную службу" III степени. В системе налоговых органов он трудится уже более 20 лет. "Очень приятно, что наш труд ценят, признают, потому что на ниве налогообложения делается многое, в том числе проводится налоговое реформирование. Система не стоит на месте и постоянно меняется, совершенствуется", - отметил он.

Кроме того, большая группа награжденных отмечена медалью Франциска Скорины - наградой, символизирующей высокие достижения в области науки, образования и культуры. "Эта медаль носит имя великого просветителя и гуманиста, который принес свет знаний и мудрости на нашу землю. Его наследие продолжает вдохновлять нас и сегодня. Лауреаты этой награды - профессионалы в своей области и настоящие мастера своего дела. Вы посвятили свою жизнь служению обществу, развитию знаний, культуры, чтобы будущие поколения могли гордиться своей историей и стремиться к новым высотам", - подчеркнул Роман Головченко.