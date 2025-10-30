Владимир Зеленский проинформировал украинцев о положении дел на фронте. Он признал, что у ВСУ сейчас сложное положение на покровском направлении, а также в Купянске, но там, как он утверждает, у украинской армии "больше контроля" и она "продолжает оборонять свои позиции".

Что касается предложения российского президента Владимира Путина о допуске в зону окружения Купянска и Красноармейска зарубежных и украинских журналистов, то киевский режим на это не согласится, так как для Зеленского это будет означать катастрофические имиджевые и политические потери.

Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" (Россия):