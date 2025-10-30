3.71 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Военный аналитик Коротченко: Российская армия идет вперед
Владимир Зеленский проинформировал украинцев о положении дел на фронте. Он признал, что у ВСУ сейчас сложное положение на покровском направлении, а также в Купянске, но там, как он утверждает, у украинской армии "больше контроля" и она "продолжает оборонять свои позиции".
Что касается предложения российского президента Владимира Путина о допуске в зону окружения Купянска и Красноармейска зарубежных и украинских журналистов, то киевский режим на это не согласится, так как для Зеленского это будет означать катастрофические имиджевые и политические потери.
Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" (Россия):
"Стратегическая инициатива в руках Вооруженных сил России по всей линии боевого соприкосновения. Российская армия идет вперед. На отдельных участках мы достигаем крупных тактических успехов, как, собственно, по той группировке ВСУ, которая была окружена. Могут быть открыты гуманитарные коридоры, по которым некомбатанты могут покинуть зону боевых действий. Разумеется, при проведении соответствующих фильтрационных мероприятий. Безусловно, инициатива президента России носит гуманитарный характер. Мы с уважением относимся к тем корреспондентам, представителям средств массовой информации, кто выполняет свои задачи в зоне боевых действий, поэтому очень важно отделить комбатантов от некомбатантов. Мы будем готовы предпринять все необходимое для того, чтобы попавшие вместе с украинскими военными представители иностранных СМИ, которые освещают конфликт, могли бы безопасно и без всяких проблем покинуть зону боевых действий".